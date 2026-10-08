Жирний наліт на лотку зникне без губки: лайфхак, який не зайве знати кожному

Пластик вбирає жир, а губка лише розмазує його

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Пластикові контейнери для їжі рятують нас на роботі та в поїздках, але вони мають один істотний мінус. Після страв із насиченими соусами їхні стінки вкриваються стійким жирним нальотом, який звичайна губка просто відмовляється відмивати.

Річ у тім, що пластик пористий, і жир із барвними пігментами, як у томатів чи карі, проникають у мікроскопічні пори. Класичне тертя губкою в теплій воді часто лише розмазує олію тонкою плівкою по стінках.

У Instagram поділилися способом, як швидко відмити пластиковий лоток. При цьому навіть не доведеться використовувати губку.

Процедура елементарна:

налийте в брудний лоток теплу воду приблизно на третину об'єму

додайте пару крапель засобу для миття посуду

покладіть у лоток один або два аркуші паперового рушника

щільно закрийте кришку та максимально енергійно трусіть контейнер над раковиною близько 30–60 секунд.

Після цього залишиться лише викинути мокрий папір та сполоснути ємність.

Якщо після цієї процедури в лотку залишився неприємний запах, налийте в нього оцет і теплу воду в рівних пропорціях та залиште на 10–15 хвилин. Після цього прополощіть тару чистою водою. Або протріть стінки лотка пастою з харчової соди та змийте її.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко відмити дерев’яні ложки.