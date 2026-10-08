Жирний наліт на лотку зникне без губки: лайфхак, який не зайве знати кожному
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Пластик вбирає жир, а губка лише розмазує його
Пластикові контейнери для їжі рятують нас на роботі та в поїздках, але вони мають один істотний мінус. Після страв із насиченими соусами їхні стінки вкриваються стійким жирним нальотом, який звичайна губка просто відмовляється відмивати.
Річ у тім, що пластик пористий, і жир із барвними пігментами, як у томатів чи карі, проникають у мікроскопічні пори. Класичне тертя губкою в теплій воді часто лише розмазує олію тонкою плівкою по стінках.
У Instagram поділилися способом, як швидко відмити пластиковий лоток. При цьому навіть не доведеться використовувати губку.
Процедура елементарна:
- налийте в брудний лоток теплу воду приблизно на третину об'єму
- додайте пару крапель засобу для миття посуду
- покладіть у лоток один або два аркуші паперового рушника
- щільно закрийте кришку та максимально енергійно трусіть контейнер над раковиною близько 30–60 секунд.
Після цього залишиться лише викинути мокрий папір та сполоснути ємність.
Якщо після цієї процедури в лотку залишився неприємний запах, налийте в нього оцет і теплу воду в рівних пропорціях та залиште на 10–15 хвилин. Після цього прополощіть тару чистою водою. Або протріть стінки лотка пастою з харчової соди та змийте її.
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