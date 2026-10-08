Положите это на нижнюю полку холодильника — и забудете о конденсате и лужицах

Простой трюк, который стоит попробовать

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Главная функция холодильника — сохранение продуктов свежими. Но если его стенки запотевают, а на нижней полке образуются лужицы, продукты начинают портиться значительно быстрее.

Эксперты чешского портала Chalupari zahradkari поделились лайфхаком с кухонной губкой и солью, который поможет забыть о лишней влаге в холодильнике.

Почему это работает

Соль имеет свойство поглощать влагу. Вместе с пористой структурой поролоновой губки она начинает работать как миниатюрный осушитель воздуха. Влага, циркулирующая в замкнутом холодном пространстве, притягивается кристаллами соли и надежно блокируется внутри поролона, сохраняя воздух сухим, а продукты — свежими.

Как избавиться от влаги в холодильнике

Возьмите новую, абсолютно чистую губку для мытья посуды, сделайте в ней надрезы. Равномерно насыпьте на губку примерно одну чайную ложку крупной соли. Положите губку с солью на самую нижнюю полку холодильника.

Фото сгенерировано ИИ

Самодельный осушитель необходимо менять примерно раз в неделю. Просто промойте губку с моющим средством, высушите и нанесите свежую порцию соли.

Помимо использования губки необходимо плотно закрывать крышками кастрюли и лотки с едой в холодильнике, прекратить ставить в холодильник горячую еду и регулярно протирать стенки и полки прибора.