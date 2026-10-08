Покладіть це на нижню полицю холодильника — і забудете про конденсат і калюжки

Простий трюк, який варто спробувати

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Головна функція холодильника — збереження продуктів свіжими. Але якщо його стінки запотівають, а на нижній полиці утворюються калюжки, продукти починають псуватися значно швидше.

Експерти чеського порталу Chalupari zahradkari поділилися лайфхаком з кухонною губкою та сіллю, який допоможе забути про зайву вологу в холодильнику.

Чому це працює

Сіль має властивість поглинати вологу. Разом із пористою структурою поролонової губки вона починає працювати як мініатюрний осушувач повітря. Волога, що циркулює в замкнутому холодному просторі, притягується кристалами солі та надійно блокується всередині поролону, зберігаючи повітря сухим, а продукти — свіжими.

Як позбутися вологи в холодильнику

Візьміть нову, абсолютно чисту губку для миття посуду, зробіть у ній надрізи. Рівномірно насипте на губку приблизно одну чайну ложку крупної солі. Покладіть губку із сіллю на найнижчу полицю холодильника.

Фото згенероване ШІ

Саморобний осушувач необхідно змінювати приблизно раз на тиждень. Просто промийте губку з мийним засобом, висушіть і нанесіть свіжу порцію солі.

Окрім використання губки, необхідно щільно закривати кришками каструлі та лотки з їжею в холодильнику, припинити ставити в холодильник гарячу їжу та регулярно протирати стінки й полиці приладу.