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Покладіть це на нижню полицю холодильника — і забудете про конденсат і калюжки

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Холодильник
Холодильник. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Простий трюк, який варто спробувати

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Головна функція холодильника — збереження продуктів свіжими. Але якщо його стінки запотівають, а на нижній полиці утворюються калюжки, продукти починають псуватися значно швидше.

Експерти чеського порталу Chalupari zahradkari поділилися лайфхаком з кухонною губкою та сіллю, який допоможе забути про зайву вологу в холодильнику.

Чому це працює

Сіль має властивість поглинати вологу. Разом із пористою структурою поролонової губки вона починає працювати як мініатюрний осушувач повітря. Волога, що циркулює в замкнутому холодному просторі, притягується кристалами солі та надійно блокується всередині поролону, зберігаючи повітря сухим, а продукти — свіжими.

Як позбутися вологи в холодильнику

Візьміть нову, абсолютно чисту губку для миття посуду, зробіть у ній надрізи. Рівномірно насипте на губку приблизно одну чайну ложку крупної солі. Покладіть губку із сіллю на найнижчу полицю холодильника.

Навіщо класти губку із сіллю в холодильник – лайфхак проти вологості
Фото згенероване ШІ

Саморобний осушувач необхідно змінювати приблизно раз на тиждень. Просто промийте губку з мийним засобом, висушіть і нанесіть свіжу порцію солі.

Окрім використання губки, необхідно щільно закривати кришками каструлі та лотки з їжею в холодильнику, припинити ставити в холодильник гарячу їжу та регулярно протирати стінки й полиці приладу.

Теги:
#Сіль #Холодильник #Лайфхак