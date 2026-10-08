"Новых не завезут": волонтер предупредил о рисках "зачистки" офицеров в Генштабе

По мнению волонтера, сейчас в Генштабе назначают верных и лояльных к Главнокомандующему людей

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Изменения в Генштабе, учрежденные Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, могут иметь негативные последствия. Ведь армия может лишиться опытных и профессиональных офицеров.

Об этом пишет общественный активист и волонтер Роман Доник. По его словам, в Украине нет бесконечного количества офицеров с нужным опытом и образованием, чтобы ими так распоряжаться.

Волонтер подчеркнул, что тоже многих недолюбливает в Генштабе. Также он указал, что эти процессы нельзя называть "зачисткой", поскольку это слово имеет несколько иное значение.

"Я конечно очень извиняюсь, что испорчу эйфорию. Я и сам не очень люблю некоторых почтенных господ из Генштаба, но когда из всех утюгов несется о "зачистке" Генштаба, и старших офицеров, то один вопрос к типу медийщиков — вы там е**нулись совсем? Зачищают врага, вражеские позиции. Чистки были в 37.В генштабе хватает мудачья, но и подавляющее большинство удачных решений с 22 года это тоже генштаб. Какая-то дикая дичь творится, какая-то война на уничтожение", — написал Доник.

Он подчеркнул, когда зачистят всех неудобных, нелояльных к новому руководству и инакомыслящих, но профессиональных, военных ситуация может стать критической. Ведь может так случиться, что некому будет руководить боевыми действиями, если или когда будет очередная смена главнокомандующего.

"Немножко х**овый тон задается. Совершенно коммунячий. Такое уже было. И еще момент – когда с первых месяцев со всех щелей, ху**ит по площадям джинса, без конкретных результатов, это очень настораживает и тревожит. Потому что пока нечего анализировать, кроме назначений "своих" людей на должности. И тоже иногда очень странно. Но устраивать "травлю" тех, кого вчера называли героями и "носили на руках" славы, это очень х**овая история. Нет у нас нескончаемого количества офицеров с нужным опытом и образованием. Нет. Не завезут. На растерзание гражданской публики устраивать шоу, это очень не правильно. Последствия очень плохие", — отметил Доник.

Роман Доник

Он добавил, что почему-то Главное управление доктрин и подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ГУДиП), где ключевые должности занимают ни дня не служившие на боевых должностях люди, никто не "зачищает". И почему-то это всех устраивает.

"Да эти люди с 14-22 неизменно ответственны за отсутствие подготовки. И всех устраивают? Никому избирательностью не воняет?", — резюмировал Доник.

Что известно о "чистке" в Генштабе?

Напомним, по данным УП, Михаил Драпатый переместил в батальон резерва (БРез) несколько десятков полковников, бригадных генералов и других офицеров Сил обороны Украины. Кроме того, он "реабилитировал" офицеров, которые во времена его предшественников были отстранены от управления войсками.

Речь идет о Сергее Собке и Эмиле Ишкулове. Собка в 2024 году после службы в командовании ТРО внезапно отправили в 11 корпус. Ишкулова после отказа без дополнительных ресурсов вести 80-ю бригаду в Курскую область, отправили в 7-й корпус ДШВ.

По решению Драпатого Собко вступил в должность временного исполняющего обязанности заместителя начальника Генштаба. Ишкулов стал командиром 11-го корпуса, отвечающего за оборону Славянска и Краматорска.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кем является жена главкома ВСУ Михаила Драпатого и как она выглядит.