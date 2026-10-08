"Нових не завезуть": волонтер попередив про ризики "зачистки" офіцерів у Генштабі

На думку волонтера, зараз в Генштабі призначають вірних та лояльних до Головнокомандувача людей

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Зміни в Генштабі, запроваджені Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, можуть мати негативні наслідки. Адже армія може втратити досвідчених та фахових офіцерів.

Про це пише громадський активіст та волонтер Роман Донік. За його словами, в Україні немає нескінченної кількості офіцерів з потрібним досвідом та освітою, щоб так ними розпоряджатись.

Волонтер наголосив, що теж багатьох недолюблює в Генштабі. Також він вказав, що ці процеси не можна називати "зачисткою", оскільки це слово має дещо інше значення.

"Я звісно дуже вибачаюсь, що спорчу ейфорію. Я і сам не дуже люблю деяких поважних панів з Генштабу, але коли з усіх прасок несеться про "зачистку" Генштабу, та старших офіцерів, то одне питання до типу медійщиків — ви там ї**нулися зовсім? Зачищають ворога, ворожі позиції. Чистки були в 37. В генштабі вистачає мудачья, але й переважна більшість вдалих рішень з 22 року це теж генштаб. Якась дика діч твориться, якась війна на знищення", — написав Донік.

Він наголосив, коли зачистять всіх незручних, нелояльних до нового керівництва та інакомислячих, але фахових, військових, ситуація може стати критичною. Адже, може так статись, що нікому буде керувати бойовими діями, якщо або коли буде чергова зміна головнокомандувача.

"Трошки х**овий тон задається. Зовсім комунячий. Таке вже було. І ще момент — коли з перших місяців з усіх шпарин, ху**ить по площадям джинса, без конкретних результатів, це дуже насторожує і тривожить. Бо поки що нема чого аналізувати, крім призначень "своїх" людей на посади. І теж інколи дуже дивних. Але влаштовувати "травлю" тих, кого вчора називали героями і "носили на руках" слави, це дуже х**ова історія. Нема в нас нескінченної кількості офіцерів з потрібним досвідом і освітою. Нема. Не завезуть. На поталу цивільної публіки влаштовувати шоу, це дуже не правильно. Наслідки дуже погані", — зазначив Донік.

Роман Донік

Він додав, що чомусь Головне управління доктрин та підготовки Генерального штабу Збройних сил України (ГУДіП), де ключові посади займають люди, які ні дня не служили на бойових посадах, ніхто не "зачищає". І чомусь це всіх влаштовує.

"Так ці люди з 14-22 незмінно відповідальні за відсутність підготовки. І всіх влаштовують? Нікому вибірковістю не смердить?", — резюмував Донік.

Що відомо про "чистку" в Генштабі?

Нагадаємо, за даними "УП", Михайло Драпатий перемістив у батальйон резерву (БРез) кілька десятків полковників, бригадних генералів та інших офіцерів Сил оборони України. Крім того, він "реабілітував" офіцерів, які в часи його попередників були відсторонені від управління військами.

Йдеться про Сергія Собка та Еміля Ішкулова. Собка у 2024 році після служби в командуванні ТРО раптово відправили в 11-й корпус. Ішкулова — після відмови без додаткових ресурсів вести 80-ту бригаду у Курську область, відправили в 7-й корпус ДШВ.

За рішенням Драпатого Собко обійняв посаду тимчасового виконувача обов’язків заступника начальника Генштабу. Ішкулов став командиром 11-го корпусу, який відповідає за оборону Слов’янська та Краматорська.

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