Наша армия в самом лучшем положении за последние годы. Дикий рассказал о мощной перепрошивке ВСУ

Драпатый осуществляет важные реформы

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Украинская армия сейчас находится в самом лучшем положении за последние годы. Наши позиции на фронте сейчас самые сильные, по меньшей мере, со времен проведения Курской операции, а возможно, и со времен неудачного контрнаступления в 2023 году.

Состояние ВСУ сейчас вызывает оптимизм

Такую оценку в эфире радио NV высказал Евгений Дикий — украинский ученый-эколог, ветеран российско-украинской войны, публицист и общественный деятель.

"Наша армия сейчас в самом лучшем положении, которое было за последние годы. По меньшей мере, после курской операции, а возможно и после нашего неудачного наступления 23-го года. Мы сейчас в более сильной позиции на фронте", — говорит Дикий.

Он подчеркнул, что речь идет не о временном улучшении, а именно о системном изменении ситуации. Положительные изменения, по мнению ветерана, связаны с изменением управления нашими войсками.

"В частности, часть реформ, которые начались еще при Сырском (предыдущий главком ВСУ, — ред.), это корпусная реформа, ее очень ускоряют процессы, которые делает сейчас Драпатый (действующий главком ВСУ, — ред.), — отметил Дикий.

Евгений Дикий. Фото: ej.kherson.ua

В чем причина улучшения состояния армии

По его словам, очень тяжело делать реформу армии, когда эта армия ведет масштабные боевые действия, но это происходит. В качестве примера ветеран приводит успешную операцию "Вивальди" на Лиманском направлении.

"Операция "Вивальди" важна не только сама по себе. Это как раз то, что называется операция оперативного уровня, но она является важным прецедентом. Отработано совершенно новое взаимодействие разных родов войск. В частности, отработано совершенно новое использование робототехники", — пояснил Дикий.

Он пояснил, что отработана модель, когда штурмовая пехота заходит на территорию после дронов, а не перед ними или одновременно с ними. Также существуют важные отработки в плане управления, связи.

Удачный опыт масштабируют на всю армию, а Генштаб освобождают от "диванных генералов"

Теперь стоит вопрос о масштабировании этого опыта с Третьего армейского корпуса и "Азова" на все остальные корпуса. Именно с этим, по словам Дикого, связан ряд кадровых перестановок в Генштабе.

"Именно под это идет зачистка Генштаба от никогда не воевавших вечных полковников. Это то, что сейчас делает Драпатый. Когда в резерв переводят людей, которые всю жизнь прослужили, а по факту так никогда и не повоевали. Идет подъем молодых командиров, которые прошли эту войну, начиная с низовых позиций. Это абсолютно нормальные естественные процессы, которые всегда раньше происходили на всех больших войнах", — отметил Дикий.

Напомним, по данным УП, Михаил Драпатый переместил в батальон резерва (БРез) несколько десятков полковников, бригадных генералов и других офицеров Сил обороны Украины. Кроме того, он "реабилитировал" офицеров, которые во времена его предшественников были отстранены от управления войсками.

Речь идет о Сергее Собко и Эмиле Ишкулове. Собко в 2024 году после службы в командовании ТРО внезапно отправили в 11 корпус. Ишкулова после отказа без дополнительных ресурсов вести 80-ю бригаду в Курскую область, отправили в 7-й корпус ДШВ.

По решению Драпатого Собко вступил в должность временного исполняющего обязанности заместителя начальника Генштаба. Ишкулов стал командиром 11-го корпуса, отвечающего за оборону Славянска и Краматорска.

Идет "перепрошивка" ВСУ

По словам Дикого, теперь молодые боевые командиры выстраивают такую армию, о которой они в предыдущие четыре года мечтали. Фактически происходит "мощная перепрошивка нашего войска", констатировал ветеран.

Одним из результатов этого, подчеркнул Дикий, является то, что во время операции "Вивальди" впервые наши части наступали более чем в 10 раз меньшие потери, чем в обороне. Это очень важный показатель, который говорит о том, что в ВСУ научились беречь людей.

Резюмируя, он подчеркнул, что страшные российские удары по тылам и "парад капитулянтов" вызваны именно успехами Сил обороны на фронте.

"Это происходит именно потому, что на фронте уже очень туго (русским, — ред.). Мы там перехватываем инициативу и перспективы у нашей армии", — говорит Дикий.

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