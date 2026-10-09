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Пока не раскупили: в "АТБ" популярный продукт продают на десятки грн дешевле

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Скидки на молочку в АТБ – Цены на популярные продукты упали на десятки гривен
Скидки на молочку в АТБ – Цены на популярные продукты упали на десятки гривен. Фото Телеграф

Покупателям стоит поторопиться

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В "АТБ" покупателей ждут приятные изменения на ценниках на множество продуктов и товаров. На этот раз выгоднее можно приобрести популярное сливочное масло.

В частности, масло "Молокія" "Селянське" жирностью 73% в упаковке 180 г продают по акционной цене 80 гривен вместо прежних 112,60 гривны. Скидка составляет 29%, как ранее писал "Телеграф".

Подробнее в материале: "Цены упали почти на 50%: список товаров, которые можно купить дешевле в "АТБ" на этой неделе".

Таким образом покупатели могут сэкономить 32,60 гривны на одной упаковке. А если брать еще одну, экономия составит 65,2 гривны. Это уже ощутимая разница.

Такое предложение пригодится тем, кто планирует покупки на ближайшие дни и хочет тратить меньше на привычные продукты.

Скидки на молочные продукты в "АТБ" помогут сэкономить на покупках
Скидки на молочные продукты в "АТБ" помогут сэкономить на покупках

Что еще из молочки можно купить по приятным ценам

  1. Молоко "Ферма" 2,5%, 840 г65,90 грн45,50 грн, скидка 31%, экономия 20,40 грн.
  2. Плавленый сыр "Комо", 75 г28,50 грн20 грн, скидка 30%, экономия 8,50 грн.
  3. Мягкий сыр Premialle "Фелата", 180 г79,90 грн53,50 грн, скидка 33%, экономия 26,40 грн.
  4. Крем-сыр "Біло" Original, 160 г76,95 грн51 грн, скидка 34%, экономия 25,95 грн.

Как сообщал "Телеграф", отметки вроде "−30%" привлекают внимание, но сам процент не свидетельствует, что покупка действительно выгодна. Об этом шла речь в разъяснении о ценниках.

Теги:
#Цены #Скидки #АТБ