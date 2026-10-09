Пока не раскупили: в "АТБ" популярный продукт продают на десятки грн дешевле

Покупателям стоит поторопиться

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В "АТБ" покупателей ждут приятные изменения на ценниках на множество продуктов и товаров. На этот раз выгоднее можно приобрести популярное сливочное масло.

В частности, масло "Молокія" "Селянське" жирностью 73% в упаковке 180 г продают по акционной цене 80 гривен вместо прежних 112,60 гривны. Скидка составляет 29%, как ранее писал "Телеграф".

Подробнее в материале: "Цены упали почти на 50%: список товаров, которые можно купить дешевле в "АТБ" на этой неделе".

Таким образом покупатели могут сэкономить 32,60 гривны на одной упаковке. А если брать еще одну, экономия составит 65,2 гривны. Это уже ощутимая разница.

Такое предложение пригодится тем, кто планирует покупки на ближайшие дни и хочет тратить меньше на привычные продукты.

Скидки на молочные продукты в "АТБ" помогут сэкономить на покупках

Что еще из молочки можно купить по приятным ценам

Молоко "Ферма" 2,5%, 840 г – 65,90 грн – 45,50 грн, скидка 31%, экономия 20,40 грн. Плавленый сыр "Комо", 75 г – 28,50 грн – 20 грн, скидка 30%, экономия 8,50 грн. Мягкий сыр Premialle "Фелата", 180 г – 79,90 грн – 53,50 грн, скидка 33%, экономия 26,40 грн. Крем-сыр "Біло" Original, 160 г – 76,95 грн – 51 грн, скидка 34%, экономия 25,95 грн.

Как сообщал "Телеграф", отметки вроде "−30%" привлекают внимание, но сам процент не свидетельствует, что покупка действительно выгодна. Об этом шла речь в разъяснении о ценниках.