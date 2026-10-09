Поки не розкупили: у "АТБ" популярний товар продають на десятки грн дешевше

Покупцям варто поквапитися

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В "АТБ" покупців чекають приємні зміни на цінниках на безліч продуктів та товарів. Цього разу вигідніше можна придбати популярне вершкове масло.

Зокрема, масло "Молокія" "Селянське" жирністю 73% в упаковці 180 г продають за акційною ціною 80 гривень замість попередніх 112,60 гривень. Знижка становить 29%, як раніше писав "Телеграф".

Детальніше у матеріалі: "Ціни впали на майже 50%: список товарів, які можна купити дешевше в "АТБ" цього тижня".

Тож покупці можуть заощадити 32,60 гривень на одній упаковці. А якщо брати ще одну, то економія складе 65,2 гривні. Це вже відчутна різниця.

Така пропозиція стане у пригоді тим, хто планує закупи на найближчі дні та хоче витрачати менше на звичні продукти.

Знижки на молочні продукти в "АТБ" допоможуть зекономити на покупках

Що ще можна купити за приємними цінами з молочки

Молоко "Ферма" 2,5%, 840 г – 65,90 грн – 45,50 грн, знижка 31%, економія 20,40 грн. Плавлений сир "Комо", 75 г – 28,50 грн – 20 грн, знижка 30%, економія 8,50 грн. М'який сир Premialle "Фелата", 180 г – 79,90 грн – 53,50 грн, знижка 33%, економія 26,40 грн. Крем-сир "Біло" Original, 160 г – 76,95 грн – 51 грн, знижка 34%, економія 25,95 грн.

Як повідомляв "Телеграф", позначки на кшталт "−30%" привертають увагу, але сам відсоток не свідчить, що покупка справді вигідна. Про це йшлося у поясненні про цінники.