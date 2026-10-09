Поки не розкупили: у "АТБ" популярний товар продають на десятки грн дешевше
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Покупцям варто поквапитися
В "АТБ" покупців чекають приємні зміни на цінниках на безліч продуктів та товарів. Цього разу вигідніше можна придбати популярне вершкове масло.
Зокрема, масло "Молокія" "Селянське" жирністю 73% в упаковці 180 г продають за акційною ціною 80 гривень замість попередніх 112,60 гривень. Знижка становить 29%, як раніше писав "Телеграф".
Детальніше у матеріалі: "Ціни впали на майже 50%: список товарів, які можна купити дешевше в "АТБ" цього тижня".
Тож покупці можуть заощадити 32,60 гривень на одній упаковці. А якщо брати ще одну, то економія складе 65,2 гривні. Це вже відчутна різниця.
Така пропозиція стане у пригоді тим, хто планує закупи на найближчі дні та хоче витрачати менше на звичні продукти.
Що ще можна купити за приємними цінами з молочки
- Молоко "Ферма" 2,5%, 840 г – 65,90 грн – 45,50 грн, знижка 31%, економія 20,40 грн.
- Плавлений сир "Комо", 75 г – 28,50 грн – 20 грн, знижка 30%, економія 8,50 грн.
- М'який сир Premialle "Фелата", 180 г – 79,90 грн – 53,50 грн, знижка 33%, економія 26,40 грн.
- Крем-сир "Біло" Original, 160 г – 76,95 грн – 51 грн, знижка 34%, економія 25,95 грн.
Як повідомляв "Телеграф", позначки на кшталт "−30%" привертають увагу, але сам відсоток не свідчить, що покупка справді вигідна. Про це йшлося у поясненні про цінники.