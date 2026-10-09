Новинка в "Сильпо" рассорила украинцев: почему тара для овощей вызвала споры

Похоже, и вправду: все новое – это хорошо забытое старое

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В супермаркетах "Сильпо" покупателям предлагают сетки для овощей и фруктов вместо обычных фасовочных пакетов. Новинку обсуждают в Threads: одни украинцы довольны удобством, другие сомневаются, что такое решение действительно экологично.

Подробнее расскажет "Телеграф".

Автор публикации обнародовала фото сеток и написала, что они практичнее пакетов, которые могут порваться во время покупок. Сетки, по ее словам, можно использовать повторно.

В супермаркетах "Сильпо" предлагают сетки для овощей вместо пакетов

Почему возник спор

Часть пользователей поддержала нововведение: многоразовая упаковка помогает реже брать одноразовые пакеты. Покупатели также отметили, что в таких сетках удобно переносить продукты.

Новые сетки в супермаркетах вызывают дискуссии среди покупателей

Другие комментаторы заметили, что сетки сделаны из пластика, который тоже может вредить окружающей среде. По их мнению, сама замена пакетов не делает упаковку экологичной.

Автор публикации пояснила: оценивать необходимо и материал изделия, и то, как часто его используют, а также как утилизируют после завершения срока службы.

Обсуждение новой упаковки в сети

Действительно ли сетки экологичнее

Многоразовая сетка может стать практичной альтернативой, если служит долго и заменяет много одноразовых пакетов. Однако чтобы оценить ее влияние на окружающую среду, нужно учесть производство, возможность переработки и утилизацию.

Нововведение в "Сильпо" повлекло за собой дискуссию. Для одних покупателей это удобный способ сократить количество одноразовой упаковки, для других – повод задуматься, действительно ли пластиковая сетка экологичнее.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, почему тостовый хлеб не портится и пружинит в кулаке и из чего его делают в АТБ, "Сильпо" и "Варусе".