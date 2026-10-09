Новинка в "Сільпо" розсварила українців: чому тара для овочів викликала суперечки

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У супермаркетах "Сільпо" покупцям пропонують сітки для овочів і фруктів замість звичайних фасувальних пакетів. Новинку обговорюють у Threads: одні українці задоволені зручністю, інші сумніваються, що таке рішення справді екологічне.

Докладніше розповість "Телеграф".

Авторка допису опублікувала фото сіток і написала, що вони практичніші за пакети, які можуть порватися під час покупок. Сітки, за її словами, можна використовувати повторно.

У супермаркетах "Сільпо" пропонують сітки для овочів замість пакетів

Чому виникла суперечка

Частина користувачів підтримала нововведення: багаторазова упаковка допомагає рідше брати одноразові пакети. Покупці також відзначили, що в таких сітках зручно переносити продукти.

Нові сітки в супермаркетах викликають дискусії серед покупців

Інші коментатори зауважили, що сітки зроблені з пластику, який теж може шкодити довкіллю. На їхню думку, сама заміна пакетів не робить упаковку екологічною.

Авторка допису пояснила: оцінювати потрібно і матеріал виробу, і те, як часто його використовують, а також як утилізують після завершення терміну служби.

Обговорення нової упаковки в мережі

Чи справді сітки екологічніші

Багаторазова сітка може стати практичною альтернативою, якщо служить довго й замінює багато одноразових пакетів. Та щоб оцінити її вплив на довкілля, потрібно врахувати виробництво, можливість перероблення та утилізацію.

Нововведення в "Сільпо" спричинило дискусію. Для одних покупців це зручний спосіб скоротити кількість одноразової упаковки, для інших – привід замислитися, чи справді пластикова сітка екологічніша.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, чому тостовий хліб не псується і пружинить у кулаці та з чого його роблять в АТБ, "Сільпо" й "Варусі".