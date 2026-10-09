Звучит как ругательство: где в Украине живут люди с самой смешной фамилией

Такую фамилию трудно забыть

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На слух фамилию Йобко можно воспринять как бранное слово. Однако это настоящее родовое имя, происхождение которого точно неизвестно.

По данным генеалогического портала "Рідні", в Украине зафиксировано всего восемь носителей этой фамилии. Почему она могла возникнуть и есть ли у нее польские корни? Существует несколько версий.

Где в Украине живут носители

По информации портала "Рідні", все восемь носителей фамилии Йобко проживают в Мостисском районе Львовской области. Среди людей с таким родовым именем упоминаются Александра и Степан.

Следует отметить, что карта распространения фамилий на сервисе базируется на статистических данных за 2011–2013 годы и отражает довоенное состояние распределения фамилий в Украине.

Карта распространения фамилии. Фото: Сервис "Родни"

Откуда могла взяться необычная фамилия

Точного объяснения происхождения фамилии Йобко нет. Однако ее строение позволяет рассмотреть несколько предположений.

Окончание -ко характерно для многих украинских фамилий. Оно встречается в родовых именах, образованных от личных имен, прозвищ и других слов.

Возможно, основой стала часть "Йоб", которая могла быть прозвищем или видоизмененной формой личного имени. Со временем такое именование могло закрепиться за человеком и его потомками.

Может ли фамилия иметь польские корни

Другая версия связана с Польшей, где встречается похожая по написанию фамилия Jobko. Львовщина расположена недалеко от польской границы, а исторические контакты между жителями приграничных территорий могли влиять на формирование родовых имен.

В Украине также зафиксированы фамилии Йобак и Йобда. Их носители встречаются в Ивано-Франковской области и на Закарпатье. Связаны ли эти родовые имена между собой, достоверно неизвестно.

Как образовывались украинские фамилии

Украинские фамилии формировались на протяжении длительного времени. Нередко их основой становились обычные слова, которыми люди описывали друг друга в повседневной жизни.

Исследователи украинской ономастики отмечают, что родовые имена могли происходить от различных характеристик человека или обстоятельств его жизни. Основой для фамилий могли быть:

Особенности поведения или речи – привычки, характерные выражения или манера говорить.

– привычки, характерные выражения или манера говорить. Занятие человека – ремесло, профессия или основной источник заработка.

– ремесло, профессия или основной источник заработка. Внешние признаки – черты внешности, по которым человека выделяли среди окружающих.

– черты внешности, по которым человека выделяли среди окружающих. Место жительства – населенный пункт или местность, с которыми связывали человека.

– населенный пункт или местность, с которыми связывали человека. Древние прозвища – неформальные именования, которые со временем могли стать наследственными родовыми именами.

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