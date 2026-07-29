Все из-за неправильного ударения. В сети обсуждают управляющую "АТБ" с редкой фамилией

Каждая украинская фамилия является неотъемлемой частью украинской культуры

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Управляющая одного из магазинов "АТБ" стала поводом для обсуждения в соцсетях. Украинцев привлекла необычная фамилия девушки.

Соответствующие обсуждения развернулись в социальной сети Threads. Речь о фамилии Гнида.

"Кто у вас руководитель?" Да так, гнида одна", — попыталась иронизировать автор поста.

Однако комментаторы быстро поправили девушку, объясняя, что, вероятнее всего, данная фамилия, согласно украинскому деловому этикету, правильно читается с ударением на последний слог — ГнидА.

Стоит отметить, что фамилия Гнида распространена на территории Украины. Согласно данным портала "Рідні", на данный момент известно о более 900 носителях этого родового имени по всей стране. Больше всего таких людей проживает на западе и в центре страны.

Происхождение: как ранее рассказывал "Телеграф", фамилии Гнида, Гнидаш, Гнідаш, Гніда, Гнідан когда-то могли дать людям, которые не приносили пользы. Однако каждый случай может быть индивидуальным. Более того, важно отметить, что родовое имя никак не отображает качеств его современного носителя, а является неотъемлемой частью украинской культуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно обратиться к кассиру, чтобы получить "здачу" в "АТБ". Это слово распространилось в разговорной речи, однако в украинском языке есть соответствующий вариант.