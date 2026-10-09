Звучить як лайка: де в Україні живуть люди з найсмішнішим прізвищем

Таке прізвище важко забути

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На слух прізвище Йобко можна сприйняти як лайливе слово. Проте це справжнє родове ім’я, походження якого достеменно невідоме.

За даними генеалогічного порталу "Рідні", в Україні зафіксували лише вісьмох носіїв цього прізвища. Чому воно могло виникнути та чи є в нього польське коріння? Існує кілька версій.

Де в Україні живуть носії

За інформацією порталу "Рідні", усі восьмеро носіїв прізвища Йобко мешкають у Мостиському районі Львівської області. Серед людей із таким родовим ім’ям називають Олександру та Степана.

Варто зазначити, що карта поширення прізвищ на сервісі базується на статистичних даних за 2011–2013 роки та відображає довоєнний стан розподілу прізвищ в Україні.

Карта поширення прізвища. Фото: Сервіс "Рідні"

Звідки могло взятися незвичне прізвище

Точного пояснення походження прізвища Йобко немає. Однак його будова дає змогу розглянути кілька припущень.

Закінчення -ко характерне для багатьох українських прізвищ. Воно трапляється в родових іменах, утворених від особових імен, прізвиськ та інших слів.

Можливо, основою стала частина "Йоб", яка могла бути прізвиськом або видозміненою формою особового імені. Згодом таке найменування могло закріпитися за людиною та її нащадками.

Чи може прізвище мати польське коріння

Інша версія пов’язана з Польщею, де трапляється схоже за написанням прізвище Jobko. Львівщина розташована неподалік від польського кордону, а історичні контакти між мешканцями прикордонних територій могли впливати на формування родових імен.

В Україні також зафіксовані прізвища Йобак та Йобда. Їхні носії трапляються на Івано-Франківщині та Закарпатті. Чи пов’язані ці родові імена між собою, достеменно невідомо.

Як утворювалися українські прізвища

Українські прізвища формувалися протягом тривалого часу. Нерідко їхньою основою ставали звичайні слова, якими люди описували одне одного в повсякденному житті.

Дослідники української ономастики зазначають, що родові імена могли походити від різних характеристик людини або обставин її життя. Основою для прізвищ могли бути:

Особливості поведінки чи мовлення – звички, характерні вислови або манера говорити.

– звички, характерні вислови або манера говорити. Заняття людини – ремесло, професія або основне джерело заробітку.

– ремесло, професія або основне джерело заробітку. Зовнішні ознаки – риси зовнішності, за якими людину вирізняли серед інших.

– риси зовнішності, за якими людину вирізняли серед інших. Місце проживання – населений пункт або місцевість, із якими пов’язували людину.

– населений пункт або місцевість, із якими пов’язували людину. Давні прізвиська – неформальні найменування, що з часом могли стати спадковими родовими іменами.

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