Кофейня без света теряет тысячи гривен ежедневно: сколько стоит работа генератора и простой

Владельцам кофеен приходится выбирать между расходами на генератор и убытками из-за вынужденного закрытия.

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Длительные отключения могут очень существенно ударить по малому бизнесу. Если средняя по размеру кофейня работает на генераторе, четыре часа без света ежедневно могут обходиться ей в 60 000–102 000 грн в месяц. Если заведение закрывается, оно не тратится на топливо, но теряет часть выручки. Недополученного дохода за месяц может оказаться столько же, сколько и расходов на генератор.

Сколько стоит час работы на генераторе

По данным The Village, цена часа работы заведения на генераторе зависит от мощности оборудования и нагрузки. Для кофейни в Киеве это может составлять 500–850 гривен, если же это ресторан – сумма возрастает вдвое. Кроме самого генератора, необходимо оплачивать топливо, масло и технические жидкости.

Для расчета возьмем диапазон 500–850 гривен в час. При четырех часах без света в рабочее время это 2000–3400 гривен в день. Если кофейня работает каждый день, генератор добавит к ее расходам 60 000–102 000 гривен. Из-за отсутствия света также часто приходится сокращать количество позиций в меню.

Использование генератора помогает кофейням работать во время отключений

Сколько стоит просто не работать

Оценить потери от закрытия можно на расчетах из бизнес-плана. Запланированная выручка небольшой кофейни составляет 210 000 гривен в месяц, а себестоимость продуктов – 30%. Для расчета предположим, что заведение работает 30 дней в месяц по восемь часов, а продажи равномерно распределены в течение дня.

При таких условиях час работы приносит около 875 гривен прибыли. Если кофейня закрывается на четыре часа, за день она недополучит примерно 3500 гривен, а за 30 дней – 105 000 гривен. В то же время заведение сэкономит на продуктах: при себестоимости 30% это около 31 500 гривен в месяц.

С учетом экономии на себестоимости ориентировочные потери составят около 613 гривен за каждый час простоя, или 73 500 гривен за месяц четырехчасовых закрытий. Аренда и зарплаты при этом никуда не исчезают.

Расходы идут не только на охлаждение и работу кофемашины

Подсчитывая возможные убытки, стоит учитывать не только размеры кофейни и продолжительность отключения, но и цены на топливо, работу персонала и то, насколько заведение популярно. Также можно подойти к процессу творчески – варить кофе на песке, держать фильтр в термосах и предлагать к кофе закуски, не требующие выпекания или хранения в морозилке.

Как сообщал "Телеграф", министр экономики Александр Кравченко оценил потери Украины из-за ракетных тревог примерно в 45 миллионов долларов, или 2,02 миллиарда гривен за час. Эта цифра касается всей страны, а не отдельных заведений, но позволяет оценить более широкий экономический эффект вынужденных остановок.