Дедушкин "хлам" внезапно стал популярным. Почему молодежь в восторге от советских часов
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Старые "Восток", "Ракета", "Полет" и "Слава" стали способом добавить образу индивидуальности без больших затрат
Вещи, которые еще недавно пылились в дедушкином ящике, снова заинтересовали молодежь. Среди них – советские механические часы. Их носят как винтажный аксессуар, а не только ради того, чтобы узнавать время. Необычный вид и ощущение вещи с историей выделяют такие модели среди современных часов.
"Телеграф" рассказывает, почему молодежь интересуется старыми часами. Одна из причин их популярности – стремление найти вещь, не похожую на другие.
Смарт-часы и современные модели распространены повсеместно, поэтому не всегда помогают создать выразительный образ. Советские часы обладают узнаваемым обликом и собственным характером. "Восток", "Ракета", "Полет" или "Слава" могут стать заметной деталью в одежде.
Такой аксессуар воспринимают как нечто большее, чем прибор для определения времени. Механический циферблат, металлический корпус и потертый ремешок добавляют образу винтажного настроения. В старых моделях нет современных технологий – и эта простота выделяет их среди привычных сегодня гаджетов.
Интерес к советским часам – часть более широкого тренда на винтаж. Молодежь обращает внимание на пленочные фотоаппараты, виниловые пластинки и кассетные магнитофоны. Механические часы также позволяют приобщиться к моде на вещи из прошлого.
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