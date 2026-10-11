Дедушкин "хлам" внезапно стал популярным. Почему молодежь в восторге от советских часов

Старые "Восток", "Ракета", "Полет" и "Слава" стали способом добавить образу индивидуальности без больших затрат

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Вещи, которые еще недавно пылились в дедушкином ящике, снова заинтересовали молодежь. Среди них – советские механические часы. Их носят как винтажный аксессуар, а не только ради того, чтобы узнавать время. Необычный вид и ощущение вещи с историей выделяют такие модели среди современных часов.

"Телеграф" рассказывает, почему молодежь интересуется старыми часами. Одна из причин их популярности – стремление найти вещь, не похожую на другие.

Смарт-часы и современные модели распространены повсеместно, поэтому не всегда помогают создать выразительный образ. Советские часы обладают узнаваемым обликом и собственным характером. "Восток", "Ракета", "Полет" или "Слава" могут стать заметной деталью в одежде.

Советские часы стали популярным винтажным аксессуаром. Фото: drag-radiodetali.com

Такой аксессуар воспринимают как нечто большее, чем прибор для определения времени. Механический циферблат, металлический корпус и потертый ремешок добавляют образу винтажного настроения. В старых моделях нет современных технологий – и эта простота выделяет их среди привычных сегодня гаджетов.

Старые советские часы стали популярным винтажным аксессуаром среди молодежи

Интерес к советским часам – часть более широкого тренда на винтаж. Молодежь обращает внимание на пленочные фотоаппараты, виниловые пластинки и кассетные магнитофоны. Механические часы также позволяют приобщиться к моде на вещи из прошлого.