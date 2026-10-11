"Мотлох" дідуся раптово став популярним. Чому молодь у захваті від радянських годинників

Старі "Восток", "Ракета", "Полёт" і "Слава" стали способом додати образу індивідуальності без великих витрат

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Речі, які ще недавно припадали пилом у дідусевій шухляді, знову зацікавили молодь. Серед них – радянські механічні годинники. Їх носять як вінтажний аксесуар, а не тільки щоб дізнаватися час. Незвичний вигляд і відчуття речі з історією вирізняють такі моделі серед сучасних годинників.

"Телеграф" розповідає, чому молодь цікавиться старими годинниками. Одна з причин їхньої популярності – прагнення знайти річ, не схожу на інші.

Смартгодинники й сучасні моделі поширені повсюдно, тож не завжди допомагають створити виразний образ. Радянські годинники мають упізнаваний вигляд і власний характер. "Восток", "Ракета", "Полёт" чи "Слава" можуть стати помітною деталлю в одязі.

Радянські годинники стали популярним вінтажним аксесуаром. Фото: drag-radiodetali.com

Такий аксесуар сприймають як щось більше за прилад для визначення часу. Механічний циферблат, металевий корпус і потертий ремінець додають образу вінтажного настрою. У старих моделей немає сучасних технологій – і ця простота вирізняє їх серед звичних сьогодні гаджетів.

Старі радянські годинники стали популярним вінтажним аксесуаром серед молоді

Інтерес до радянських годинників – частина ширшого тренду на вінтаж. Молодь звертає увагу на плівкові фотоапарати, вінілові платівки й касетні магнітофони. Механічні годинники теж дають змогу долучитися до моди на речі з минулого.