Аномальный старт зимы: ученые рассказали, когда Ивано-Франковск увидит первый снег 2026 года

В начале сезона арктический холод может не добраться до Украины

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В Ивано-Франковске и области ждать первого снега стоит осенью, однако он может выпасть позже обычного. При этом, даже если тепло сохранится на длительный период, стоит остерегаться гололедицы.

На это указывают долгосрочные данные Copernicus Climate Change Service (C3S). Среди возможных причин – преобладание относительно теплого воздуха из Атлантики, который способствует плюсовой температуре и дождям. В то же время точные сроки первого снегопада могут измениться из-за процессов в атмосфере.

Помимо того, что конец осени – начало зимы будет влажным, этот период также отметится мягкими условиями с температурами выше среднего.

Если обычно первый снегопад фиксировался уже в начале ноября, то формирования устойчивого снежного покрова, вероятнее всего, стоит ждать в конце месяца, в третьей декаде. Тогда теплый воздух из Атлантики ослабнет.

Возможны ли морозы до первого снега

Хотя первый снег может и задержаться, расслабляться не стоит – внезапные ночные заморозки в ноябре могут создать немалую проблему: на трассах и дорогах ожидается гололедица. После дождей, вызванных теплым воздухом из Атлантики, это создает значительные риски.

Какая погода будет зимой

На старте зимы арктический холод до Украины не дойдет. Чтобы зима была снежной, нужен не только влажный воздух, но и мороз, поэтому и сильного снега ждать не стоит. По данным Severe Weather Europe, снегопадов в Европе стоит ожидать только на севере и в высокогорье.

Прогнозы ожидают дефицит снежного покрова в Европе зимой

Для Ивано-Франковской области стоит учесть, что на карте зоны снежной аномалии обозначены как отрицательные, то есть зимой снега будет меньше обычного. Может быть больше дождей и теплых периодов. В то же время, по прогнозу, на самых больших высотах (выше 1800–2000 м), вероятно, выпадет больше снега, чем обычно.

Как сообщал "Телеграф", в ноябре снега в Украине не будет: в конце месяца возможен мокрый снег, но он сразу растает. Декабрь, по прогнозу, также будет больше похож на позднюю осень, чем на настоящую зиму.