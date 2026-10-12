Аномальний старт зими: вчені розповіли, коли Івано-Франківськ побачить перший сніг 2026 року

На початку сезону арктичний холод може не дістатися України

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У Івано-Франківську та області чекати першого снігу варто восени, проте він може випасти пізніше, ніж зазвичай. При цьому, навіть якщо тепло збережеться на тривалий період, варто остерігатись ожеледиці.

На це вказують довгострокові дані Copernicus Climate Change Service (C3S). Серед можливих причин – переважання відносно теплого повітря з Атлантики, яке сприяє плюсовій температурі та дощам. Водночас точні строки першого снігопаду можуть змінитись через явища в атмосфері.

Окрім того, що кінець осені-початок зими буде вологим, він ще й відзначиться м'якими умовами, з температурами вище середнього.

Якщо зазвичай перший снігопад був вже на початку листопада, то формування стабільного снігового покриву ймовірніше, варто чекати в кінці місяця, у третій декаді. Тоді тепле повітря з Атлантики ослабне.

Чи можливі морози до першого снігу

Хоч перший сніг може і затриматись, розслаблятись не варто – раптові нічні заморозки в листопаді можуть створити чималу проблему – на трасах та дорогах очікується ожеледиця. Після дощів, спричинених теплим повітрям з Атлантики, це створює чималі ризики.

Яка погода буде взимку

На старті зими арктичний холод до України не дійде. Аби зима була сніжною, потрібне не тільки вологе повітря, а й мороз, тому й сильного снігу чекати не варто. За даними Severe Weather Europe, чекати снігу в Європі варто тільки на півночі та на високогір'ї.

Прогнози очікують дефіцит снігового покриву в Європі взимку

Для Івано-Франківщини варто врахувати, що на карті зони снігової аномалії зазначені як негативні, тобто взимку снігу буде менше, ніж зазвичай. Може бути більше дощів та теплих періодів. Водночас, за прогнозом на найвищих висотах (вище 1800-2000 м) ймовірно випаде більше снігу, ніж зазвичай.

Як повідомляв "Телеграф", у листопаді снігу в Україні не буде: наприкінці місяця можливий мокрий сніг, але він одразу танутиме. Грудень, за прогнозом, теж буде більше схожий на пізню осінь, ніж на справжню зиму.