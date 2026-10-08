Европейцы ее обожают: какую недорогую рыбу стоит добавить в свой рацион

В ней содержатся омега-3, белок и витамины, а запечь рыбу можно за 15–20 минут

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Хамса, или европейский анчоус, содержит белок, полезные жирные кислоты и другие питательные вещества. Ее можно запекать, жарить и добавлять в различные блюда. Готовится рыба быстро.

Подробнее о ее пользе и способах приготовления рассказало издание Радио Трек

Чем полезна хамса

Хамса содержит омега-3 жирные кислоты, белок, витамины B12 и D, а также селен. Ее небольшой размер – еще одно преимущество.

По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), анчоусы относятся к рыбе с низким содержанием ртути и входят в перечень рекомендуемых видов.

В ней много пользы

Как запечь рыбу

Сначала хамсу нужно очистить, удалить головы и внутренности, промыть и обсушить. Затем посолить, добавить перец, паприку и немного лимонного сока.

Выложите рыбу в форму, добавьте лук и дольки лимона. Запекайте около 15–20 минут при температуре 190–200 градусов.

На что обратить внимание

Для регулярного питания лучше выбирать свежую или замороженную хамсу. Соленая и маринованная рыба может содержать много натрия, поэтому злоупотреблять ею не стоит.

Хамса не обязательно должна заменять лосось или другую дорогую рыбу. Ее можно включить в рацион как доступный вариант морской рыбы. FDA рекомендует употреблять разные виды рыбы, чтобы получать широкий спектр питательных веществ.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какую рыбу лучше не употреблять из-за ртути и паразитов.