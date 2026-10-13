Ей было всего 15, когда она покорила мир: рекорд певицы не могут побить более 60 лет

В 1963 году юная певица покорила американский музыкальный чарт

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В музыкальной истории есть рекорды, которые десятилетиями не удается превзойти даже известным звездам. Один из них установила американская певица, которой на тот момент было всего 15 лет, а ее песня стремительно покорила слушателей и принесла место в истории мировой музыки.

В 1963 году песня I Will Follow Him в исполнении Маргарет Баттавио, известной как Литтл Пегги Марч, стала хитом и подняла певицу на вершину Billboard Hot 100. Об этом написали в "УНИАН".

Рекорд в Billboard Hot 100

"I Will Follow Him" сразу возглавила Billboard Hot 100 и удерживала первое место три недели подряд. Литтл Пегги Марч стала самой молодой исполнительницей, возглавлявшей этот чарт. Ее рекорд по-прежнему остается непобитым.

Песня имела успех и за пределами США: возглавила чарты Австралии, Канады, Новой Зеландии, ЮАР и Гонконга, а также лидировала в R&B-рейтингах. Литтл Пегги Марч стала одной из первых белых исполнительниц, добившихся такого результата.

Хит, который не забыли

"I Will Follow Him" стала одним из известнейших хитов 1960-х. Ее перезаписывали другие артисты, а композиция звучала в фильмах, в частности в ленте "Действуй, сестра" из Вуппи Голдберг.

Карьера после успеха

Несмотря на громкий старт, Литтл Пегги Марч не снискала длительной мировой славы. В США ее часто называли "исполнительницей одного хита", а в Европе она успешно выступала еще около десяти лет.

Поскольку певица была несовершеннолетней, ее финансами занимался менеджер. По контракту значительная часть заработков осталась у него. В конце 1970-х Литтл Пегги Марч завершила музыкальную карьеру и сосредоточилась на личной жизни.

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