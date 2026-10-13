Їй було лише 15, коли вона підкорила світ: рекорд співачки не можуть побити понад 60 років
- Автор
-
- Дата публікації
-
У 1963 році юна співачка підкорила американський музичний чарт
У музичній історії є рекорди, які десятиліттями не вдається перевершити навіть відомим зіркам. Один із них встановила американська співачка, якій на той момент було лише 15 років, а її пісня стрімко підкорила слухачів і принесла їй місце в історії світової музики.
У 1963 році пісня "I Will Follow Him" у виконанні Маргарет Баттавіо, відомої як Літл Пеггі Марч, стала хітом і підняла співачку на вершину Billboard Hot 100. Про це написали в "УНІАН".
Рекорд у Billboard Hot 100
"I Will Follow Him" відразу очолила Billboard Hot 100 і втримувала перше місце три тижні поспіль. Літл Пеггі Марч стала наймолодшою виконавицею, яка очолювала цей чарт. Її рекорд досі залишається непобитим.
Пісня мала успіх і за межами США: очолила чарти Австралії, Канади, Нової Зеландії, ПАР і Гонконгу, а також лідирувала в R&B-рейтингах. Літл Пеггі Марч стала однією з перших білих виконавиць, які досягли такого результату.
Хіт, який не забули
"I Will Follow Him" стала одним із найвідоміших хітів 1960-х. Її перезаписували інші артисти, а композиція звучала у фільмах, зокрема у стрічці "Дій, сестро" з Вуппі Голдберг.
Кар’єра після успіху
Попри гучний старт, Літл Пеггі Марч не здобула тривалої світової слави. У США її часто називали "виконавицею одного хіта", а в Європі вона успішно виступала ще близько десяти років.
Оскільки співачка була неповнолітньою, її фінансами опікувався менеджер. За контрактом значна частина заробітків залишилася в нього. Наприкінці 1970-х Літл Пеггі Марч завершила музичну кар’єру й зосередилася на особистому житті.
Раніше "Телеграф" розповідав про український рок-хіт, який став популярним у 1991 році та звучав із касет і магнітофонів.