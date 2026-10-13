Ні запаху, ні видимих ознак: що таке сальмонела, виявлена в яйцях українського виробника
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Без лабораторного аналізу визначити наявність бактерії складно
У партії яєць українського виробництва, яку відправили на експорт, виявили небезпечну бактерію. Це викликало занепокоєння щодо безпечності продукції та можливого потрапляння заражених яєць у продаж.
Як повідомляє Telegram-канал "Times of Ukraine: Новини | Україна", йдеться про продукцію бренду "Ясен світ", яку поставили до Великої Британії. Чи опинилися яйця з цієї партії на полицях українських магазинів, наразі невідомо.
Що таке сальмонела
Сальмонела — це бактерія, яка може спричиняти кишкову інфекцію, відому як сальмонельоз. Зараження найчастіше пов’язане з вживанням забруднених продуктів, зокрема яєць, м’яса та інших харчів тваринного походження.
Чи можна розпізнати заражені продукти без лабораторії
Розпізнати продукти, заражені сальмонелою, без лабораторного дослідження зазвичай неможливо. Зовнішній вигляд, запах і смак можуть залишатися звичайними, навіть якщо продукт містить небезпечні бактерії.
Основні правила профілактики:
- Добре готуйте яйця. Білок і жовток мають повністю затвердіти. Страви з сирими або недостатньо термічно обробленими яйцями несуть вищий ризик.
- Не вживайте сирі яйця, якщо невідомо, чи безпечні вони.
- Ретельно готуйте м’ясо та птицю. Усередині вони мають досягти безпечної температури.
- Мийте руки після контакту із сирими яйцями, м’ясом та іншими потенційно забрудненими продуктами.
- Відокремлюйте сирі продукти від готових. Використовуйте чисті дошки, ножі та посуд, щоб уникнути перехресного забруднення.
- Зберігайте продукти за належної температури та дотримуйтеся умов, зазначених на упаковці.
- Не покладайтеся на запах чи вигляд. Сальмонела може бути присутня навіть у свіжому на вигляд продукті.
Раніше "Телеграф" розповідав про п’ять продуктів, які не варто їсти сирими, адже це може спричинити проблеми з травленням.