Ні запаху, ні видимих ознак: що таке сальмонела, виявлена в яйцях українського виробника

Без лабораторного аналізу визначити наявність бактерії складно

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У партії яєць українського виробництва, яку відправили на експорт, виявили небезпечну бактерію. Це викликало занепокоєння щодо безпечності продукції та можливого потрапляння заражених яєць у продаж.

Як повідомляє Telegram-канал "Times of Ukraine: Новини | Україна", йдеться про продукцію бренду "Ясен світ", яку поставили до Великої Британії. Чи опинилися яйця з цієї партії на полицях українських магазинів, наразі невідомо.

Що таке сальмонела

Сальмонела — це бактерія, яка може спричиняти кишкову інфекцію, відому як сальмонельоз. Зараження найчастіше пов’язане з вживанням забруднених продуктів, зокрема яєць, м’яса та інших харчів тваринного походження.

Чи можна розпізнати заражені продукти без лабораторії

Розпізнати продукти, заражені сальмонелою, без лабораторного дослідження зазвичай неможливо. Зовнішній вигляд, запах і смак можуть залишатися звичайними, навіть якщо продукт містить небезпечні бактерії.

Основні правила профілактики:

Добре готуйте яйця. Білок і жовток мають повністю затвердіти. Страви з сирими або недостатньо термічно обробленими яйцями несуть вищий ризик.

Не вживайте сирі яйця, якщо невідомо, чи безпечні вони.

Ретельно готуйте м’ясо та птицю. Усередині вони мають досягти безпечної температури.

Мийте руки після контакту із сирими яйцями, м’ясом та іншими потенційно забрудненими продуктами.

Відокремлюйте сирі продукти від готових. Використовуйте чисті дошки, ножі та посуд, щоб уникнути перехресного забруднення.

Зберігайте продукти за належної температури та дотримуйтеся умов, зазначених на упаковці.

Не покладайтеся на запах чи вигляд. Сальмонела може бути присутня навіть у свіжому на вигляд продукті.

Сальмонела є небезпечною бактерією, що викликає інфекцію

Раніше "Телеграф" розповідав про п’ять продуктів, які не варто їсти сирими, адже це може спричинити проблеми з травленням.