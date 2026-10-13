Запах как в дорогой гостинице: украинка поделилась простым секретом уюта

Это средство заменит дорогостоящий диффузор

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Чтобы дома приятно пахло, не обязательно покупать дорогой диффузор. Можно взять любимые ароматические масла и салфетку из микрофибры. А для уничтожения неприятного запаха на мягкой мебели существует простой домашний способ.

Таким советом в Threads поделилась пользовательница с ником sojka.aibin. По ее словам, именно так ароматизируют дорогие отели.

Как придать жилищу приятный аромат

Автор поста советует соединить два любимых ароматические масла. Она выбирает апельсин и ваниль: цитрус придает свежести, а ваниль – мягкую сладость.

Несколько капель масла украинка наносит на салфетку из микрофибры. Раз в месяц ею протирает труднодоступные места – карнизы и верхние части шкафов. Разбавлять масло водой девушка не предлагает, поскольку эти жидкости не смешиваются равномерно. Также она добавляет масло на швы мебели и в пылесос.

Как убрать неприятный запах

Чтобы убрать неприятный запах, интернет-пользовательница рекомендует использовать пищевую соду. Сначала загрязненный участок следует очистить: пропылесосить или промыть, если материал можно чистить водой.

Затем участок следует засыпать содой, оставить на несколько часов и тщательно убрать порошок.

Раньше мы писали, как вместо дорогого диффузора можно сделать домашний ароматизатор по рецепту с ванилином. Ванилин нужно растворить в воде, стряхнуть флакон и распылить смесь на шторы, мягкую мебель или ковры. Так можно ароматизировать дом без готового диффузора, выбрав ваниль как основу домашнего запаха.