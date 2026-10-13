Запах як у дорогому готелі: українка поділилася простим секретом затишку
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Цей засіб замінить дорогий дифузор
Щоб вдома приємно пахло, не обов’язково купувати дорогий дифузор. Можна взяти улюблені аромаолії та серветку з мікрофібри. А для знищення неприємного запаху із м’яких меблів існує простий домашнім спосіб.
Цією порадою у Threads поділилася користувачка з ніком sojka.aibin. За її словами, саме так ароматизують дорогі готелі.
Як надати оселі приємного аромату
Авторка допису радить поєднати дві улюблені аромаолії. Вона обирає апельсин і ваніль: цитрус додає свіжості, а ваніль – м’якої солодкості.
Кілька крапель олії українка наносить на серветку з мікрофібри. Раз на місяць нею протирає важкодоступні місця – карнизи та верхні частини шаф. Розводити олію водою дівчина не пропонує, бо ці рідини не змішуються рівномірно. Також вона додає олію на шви меблів і в порохотяг.
Як прибрати неприємний запах
Щоб прибрати неприємний запах, користувачка радить використовувати харчову соду. Спершу забруднену ділянку потрібно очистити: пропилососити або промити, якщо матеріал можна чистити вологою.
Потім ділянку слід засипати содою, залишити на кілька годин і ретельно прибрати порошок.
Раніше ми писали, як замість дорогого дифузора можна зробити домашній ароматизатор за рецептом із ваніліном. Ванілін потрібно розчинити у воді, струсити флакон і розпилити суміш на штори, м’які меблі або килими. Так можна ароматизувати оселю без готового дифузора, обравши ваніль як основу домашнього запаху.