Запах як у дорогому готелі: українка поділилася простим секретом затишку

Цей засіб замінить дорогий дифузор

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Щоб вдома приємно пахло, не обов’язково купувати дорогий дифузор. Можна взяти улюблені аромаолії та серветку з мікрофібри. А для знищення неприємного запаху із м’яких меблів існує простий домашнім спосіб.

Цією порадою у Threads поділилася користувачка з ніком sojka.aibin. За її словами, саме так ароматизують дорогі готелі.

Як надати оселі приємного аромату

Авторка допису радить поєднати дві улюблені аромаолії. Вона обирає апельсин і ваніль: цитрус додає свіжості, а ваніль – м’якої солодкості.

Кілька крапель олії українка наносить на серветку з мікрофібри. Раз на місяць нею протирає важкодоступні місця – карнизи та верхні частини шаф. Розводити олію водою дівчина не пропонує, бо ці рідини не змішуються рівномірно. Також вона додає олію на шви меблів і в порохотяг.

Як прибрати неприємний запах

Щоб прибрати неприємний запах, користувачка радить використовувати харчову соду. Спершу забруднену ділянку потрібно очистити: пропилососити або промити, якщо матеріал можна чистити вологою.

Потім ділянку слід засипати содою, залишити на кілька годин і ретельно прибрати порошок.

Раніше ми писали, як замість дорогого дифузора можна зробити домашній ароматизатор за рецептом із ваніліном. Ванілін потрібно розчинити у воді, струсити флакон і розпилити суміш на штори, м’які меблі або килими. Так можна ароматизувати оселю без готового дифузора, обравши ваніль як основу домашнього запаху.