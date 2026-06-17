Забудьте о дорогих диффузорах: рецепт копеечного спрея для идеального запаха в доме

Этот аромат точно удивит гостей

Для лучшего аромата для дома, который точно понравится всем, ваниль — это лучший выбор. Это доказывают исследования, проведенные в разных странах и культурах мира.

Об этом говорится в журнале Woman's World. Ваниль выступает в качестве базовой ноты, а значит, она долго сохраняется и идеально сочетается с цитрусовыми верхними нотами или сандаловыми оттенками.

Это делает ваниль одновременно функциональной и беспроигрышной, а также отличным вариантом для тех, кто хочет создать свой фирменный аромат для дома. Гости точно не оставят без внимания запах в вашем доме и будут просить поделиться секретом.

Как сделать ванильный спрей

Для создания понадобится только пакетик ванилина, теплая вода и флакон с пульверизатором. Можно также использовать ванильный экстракт.

Пакетик ванилина

Ванилин необходимо растворить в воде, затем потрясти флакон и опрыскать этим раствором шторы, мягкую мебель, ковры.

Флакон с пульверизатором

Стоит отметить, что текстиль хорошо впитывает запахи и может долго их удерживать.

Как сделать ванильный спрей. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как убрать запах жареной еды в доме. Этот трюк, который работает лучше освежителя.