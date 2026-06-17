Забудьте о дорогих диффузорах: рецепт копеечного спрея для идеального запаха в доме
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Этот аромат точно удивит гостей
Для лучшего аромата для дома, который точно понравится всем, ваниль — это лучший выбор. Это доказывают исследования, проведенные в разных странах и культурах мира.
Об этом говорится в журнале Woman's World. Ваниль выступает в качестве базовой ноты, а значит, она долго сохраняется и идеально сочетается с цитрусовыми верхними нотами или сандаловыми оттенками.
Это делает ваниль одновременно функциональной и беспроигрышной, а также отличным вариантом для тех, кто хочет создать свой фирменный аромат для дома. Гости точно не оставят без внимания запах в вашем доме и будут просить поделиться секретом.
Как сделать ванильный спрей
Для создания понадобится только пакетик ванилина, теплая вода и флакон с пульверизатором. Можно также использовать ванильный экстракт.
Ванилин необходимо растворить в воде, затем потрясти флакон и опрыскать этим раствором шторы, мягкую мебель, ковры.
Стоит отметить, что текстиль хорошо впитывает запахи и может долго их удерживать.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как убрать запах жареной еды в доме. Этот трюк, который работает лучше освежителя.