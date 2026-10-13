Стоит ли готовиться к магнитной буре 15 октября и как правильно переживать этот шторм

Во время геомагнитных бурь некоторые люди жалуются на головную боль, усталость и нарушение сна.

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В четверг, 15 октября, мощную магнитную бурю не ожидают. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), геомагнитная активность в течение суток будет преимущественно низкой.

Максимальный прогнозируемый индекс Kp – около 3–3,3 балла. Это ниже уровня, с которого начинается магнитная буря, пишет "Телеграф".

Будет ли магнитная буря 15 октября

Предыдущий прогноз не свидетельствует о существенных геомагнитных волнениях в этот день. После повышенной активности 13 октября ситуация должна постепенно стабилизироваться.

Индекс Kp показывает волнение магнитного поля Земли по шкале от 0 до 9. По шкале NOAA магнитная буря начинается с Kp 5. Прогнозируемые на 15 октября показатели значительно ниже.

Сколько будут продолжаться геомагнитные колебания

В течение дня возможны незначительные колебания магнитного поля, однако актуальный прогноз не предполагает продолжительную магнитную бурю. Самые низкие показатели ожидают во второй половине дня. Вечером активность может немного увеличиться, но останется на спокойном уровне.

Самочувствие не должно ухудшиться в этот день

Как это может сказаться на самочувствии

Во время геомагнитных волнений некоторые люди жалуются на головные боли, усталость, нарушение сна или изменение самочувствия. В то же время, научные данные не дают оснований утверждать, что магнитные бури непосредственно вызывают такие симптомы у всех метеочувствительных людей.

Из-за низкой прогнозируемой геомагнитной активности 15 октября особого влияния на самочувствие не ожидают. Людям с хроническими заболеваниями следует соблюдать назначенное лечение, полноценно спать и не игнорировать симптомы, при которых требуется медицинская помощь.

Что следует делать в этот день

Специально готовиться к магнитной буре не нужно. Соблюдайте привычный режим сна, пейте воду в соответствии с потребностями организма и не перегружайте себя, если чувствуете усталость.

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