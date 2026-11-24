Всего три числа, а путаница гарантирована

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Математические примеры, которые на первый взгляд кажутся элементарными, иногда скрывают неожиданную ловушку. Даже короткое выражение с несколькими числами может запутать тех, кто забывает о правильной последовательности выполнения действий.

Именно таков пример 24 ÷ 6 × 2, в котором из-за разного порядка вычислений можно получить неодинаковые результаты. Почему возникает путаница и какой ответ правильный, разбирался "Телеграф".

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Попробуйте самостоятельно решить выражение 24 ÷ 6 × 2 и проверить, помните ли вы важное правило из школьной математики. Основная хитрость заключается в том, что деление и умножение имеют одинаковый приоритет.

В чем математическая ловушка

Когда в выражении одновременно есть умножение и деление, нельзя произвольно выбирать, какое действие выполнить первым. Обе операции имеют одинаковый приоритет, поэтому их нужно выполнять последовательно – слева направо.

Именно об этом правиле легко забыть, увидев рядом числа 6 и 2. Некоторые могут сначала перемножить их, а уже потом разделить 24 на полученный результат.

Как правильно решить пример

Имеем выражение:

24 ÷ 6 × 2

Сначала выполняем деление, так как оно записано левее:

24 ÷ 6 = 4.

Теперь умножаем полученный результат на 2:

4 × 2 = 8.

Итак, правильный ответ – 8.

Умножение и деление имеют одинаковый приоритет, поэтому выражение считают слева направо Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Почему можно получить другой результат

Если ошибочно начать с умножения, можно получить совсем другое число:

6 × 2 = 12;

24 ÷ 12 = 2.

Так появляется ответ 2, хотя он неправильный. Причина ошибки – нарушение порядка математических действий.

Важно помнить: умножение и деление имеют одинаковый приоритет. Если в выражении нет скобок, их выполняют в том порядке, в котором они записаны слева направо.

Ранее "Телеграф" также объяснял, как правильно решить математическое выражение 20 − 4 × 3 + 2, в котором из-за невнимательности легко допустить ошибку.