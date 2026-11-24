Кажется простым, но можно ошибиться: где ловушка в примере 24 ÷ 6 × 2
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Всего три числа, а путаница гарантирована
Математические примеры, которые на первый взгляд кажутся элементарными, иногда скрывают неожиданную ловушку. Даже короткое выражение с несколькими числами может запутать тех, кто забывает о правильной последовательности выполнения действий.
Именно таков пример 24 ÷ 6 × 2, в котором из-за разного порядка вычислений можно получить неодинаковые результаты. Почему возникает путаница и какой ответ правильный, разбирался "Телеграф".
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Попробуйте самостоятельно решить выражение 24 ÷ 6 × 2 и проверить, помните ли вы важное правило из школьной математики. Основная хитрость заключается в том, что деление и умножение имеют одинаковый приоритет.
В чем математическая ловушка
Когда в выражении одновременно есть умножение и деление, нельзя произвольно выбирать, какое действие выполнить первым. Обе операции имеют одинаковый приоритет, поэтому их нужно выполнять последовательно – слева направо.
Именно об этом правиле легко забыть, увидев рядом числа 6 и 2. Некоторые могут сначала перемножить их, а уже потом разделить 24 на полученный результат.
Как правильно решить пример
Имеем выражение:
24 ÷ 6 × 2
Сначала выполняем деление, так как оно записано левее:
24 ÷ 6 = 4.
Теперь умножаем полученный результат на 2:
4 × 2 = 8.
Итак, правильный ответ – 8.
Почему можно получить другой результат
Если ошибочно начать с умножения, можно получить совсем другое число:
6 × 2 = 12;
24 ÷ 12 = 2.
Так появляется ответ 2, хотя он неправильный. Причина ошибки – нарушение порядка математических действий.
Важно помнить: умножение и деление имеют одинаковый приоритет. Если в выражении нет скобок, их выполняют в том порядке, в котором они записаны слева направо.
Ранее "Телеграф" также объяснял, как правильно решить математическое выражение 20 − 4 × 3 + 2, в котором из-за невнимательности легко допустить ошибку.