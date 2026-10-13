Чи варто готуватися до магнітної бурі 15 жовтня і як правильно переживати цей шторм

Під час геомагнітних збурень деякі люди скаржаться на головний біль, втому і порушення сну

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У четвер, 15 жовтня, потужної магнітної бурі не очікують. За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), геомагнітна активність упродовж доби переважно буде низькою.

Максимальний прогнозований індекс Kp – близько 3–3,3 бала. Це нижче за рівень, із якого починається магнітна буря, пише "Телеграф".

Чи буде магнітна буря 15 жовтня

Попередній прогноз не свідчить про суттєві геомагнітні збурення цього дня. Після підвищеної активності 13 жовтня ситуація має поступово стабілізуватися.

Індекс Kp показує збурення магнітного поля Землі за шкалою від 0 до 9. За шкалою NOAA магнітна буря починається з Kp 5. Прогнозовані на 15 жовтня показники значно нижчі.

Скільки триватимуть геомагнітні коливання

Упродовж дня можливі незначні коливання магнітного поля, однак актуальний прогноз не передбачає тривалої магнітної бурі. Найнижчі показники очікують у другій половині дня. Увечері активність може трохи зрости, але залишиться на спокійному рівні.

Самопочуття не повинно погіршитись у цей день

Як це може позначитися на самопочутті

Під час геомагнітних збурень деякі люди скаржаться на головний біль, втому, порушення сну чи зміни самопочуття. Водночас наукові дані не дають підстав стверджувати, що магнітні бурі безпосередньо спричиняють такі симптоми в усіх метеочутливих людей.

Через низьку прогнозовану геомагнітну активність 15 жовтня особливого впливу на самопочуття не очікують. Людям із хронічними захворюваннями варто дотримуватися призначеного лікування, повноцінно спати й не ігнорувати симптоми, за яких потрібна медична допомога.

Що варто робити цього дня

Спеціально готуватися до магнітної бурі не потрібно. Дотримуйтеся звичного режиму сну, пийте воду відповідно до потреб організму й не перевантажуйте себе, якщо відчуваєте втому.

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