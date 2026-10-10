Укр

Хоть приложение и не работает. Кассирша "АТБ" назвала хитрый способ сэкономить

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Сканирование приложения дает ряд преимуществ Новость обновлена 10 октября 2026, 07:41
Сканирование приложения дает ряд преимуществ. Фото Коллаж "Телеграф"

Можно использовать скрин кода любого человека

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Приложение "АТБ", дающее право на скидки, у многих не работает после хакерской атаки. Однако получить скидки все же можно, используя скриншот QR-кода своего приложения. А если своего скриншота не сохранилось, — можно использовать скрин любого покупателя "АТБ".

Корреспондентка "Телеграфа" поинтересовалась у кассира "АТБ", зачем они просят всех сканировать QR-код из приложения, если он не работает. Сотрудница сети ответила, что у некоторых покупателей приложение "АТБ" продолжает работать и дала совет, как продолжить получать скидки.

По словам кассирши, нужно найти человека, у которого приложение работает и попросить сделать скриншот его QR-кода. Этот скрин нужно сканировать на кассе для получения скидок. Этот способ подходит тем, у кого не осталось собственного скриншота.

Скриншот QR-кода из приложения "АТБ" для получения скидок
Скриншот QR-кода из приложения "АТБ" для получения скидок. Фото: Телеграф

Как известно, значительная часть скидок активируется после сканирования QR-кода из приложения "АТБ". Часто в помещениях супермаркетов возникают проблемы со связью, поэтому многие покупатели пользуются скриншотом QR-кода. У таких людей доступ к скидкам не исчез, даже если непосредственно в приложении после хакерской атаки код не открывается. Они могут поделиться с друзьями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что покупать товары со скидками и по акциям в сети "АТБ" могут абсолютно все клиенты — загружать мобильное приложение для этого не нужно. В то же время, официальная программа на смартфоне открывает доступ к ряду дополнительных преимуществ.

Теги:
#Супермаркет #Скидки #Магазин #АТБ #Додаток