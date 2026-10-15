Забудьте об обычных розетках: на смену им пришло новое решение

В одном корпусе объединены силовые розетки, зарядка через USB-C, а также разъёмы для монитора и проводного интернета

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Обычные розетки уступают место встроенным блокам. Выдвижные механизмы устанавливают в столешницы, рядом с силовыми розетками – USB-C, а набор модулей подбирают под конкретную технику. На кухонном острове, барной стойке или рабочем столе точки подключения становятся частью мебели. Удобство зависит от механизма открывания, мощности зарядки и места для монтажа.

Выдвижной механизм скрывает разъемы

Мебельные блоки бывают выдвижными, откидными и стационарными. Чтобы воспользоваться выдвижным блоком, его нужно открыть; откидные и стационарные остаются постоянно доступными. Панель можно встроить в верхнюю часть столешницы или в ее боковой торец – в зависимости от расположения техники и того, откуда удобнее подключать кабели.

Например, выдвижной EVOline Port имеет монтажный диаметр около 102 мм и кабель длиной 3 метра, указано на сайте EVOline. Нажмите на крышку – блок откроется. Нажмите вниз – корпус вернется в столешницу. Подключенные кабели выходят через крышку, даже когда корпус скрыт.

"Когда он не нужен, то полностью скрывается в столешнице, оставляя на виду только элегантную крышку и рамку", – описывает модель Port бренд EVOline.

USB-C позволяет заряжать устройства без отдельного адаптера

Встроенный зарядный порт освобождает силовую розетку от адаптера: для гаджета нужен только кабель. Однако форма разъема сама по себе не определяет скорость зарядки. Важны режим и мощность модуля – особенно если за столом пользуются ноутбуком.

В рекомендациях "Атмосферы" для барной стойки или стола с ноутбуком советуют блоки с Type-C Power Delivery мощностью не менее 30–45 Вт. Также следует учитывать суммарную мощность зарядных выходов: если одновременно подключить два устройства, доступная каждому мощность может уменьшиться.

Комбинированные панели имеют и розетки для техники с обычной вилкой. В каталоге Lampochka модель GTV SOFT объединяет две силовые розетки, USB-A и USB-C. Длина кабеля – 1,5 м. В одном корпусе собраны разъемы для питания бытовых приборов и зарядки гаджетов.

Встроенные блоки совмещают силовые розетки, зарядные порты и разъемы для передачи данных. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Модули добавляют подключение экрана и сети

Встроенная панель может включать и разъемы для передачи данных. В мебельных решениях LIVOLO HDMI используют для подключения монитора или проектора, а LAN-порт – для проводного интернета. На рабочем столе эти интерфейсы расположены рядом с разъемами питания.

Набор модулей можно подобрать под конкретное место. Для кухонного острова нужны силовые гнезда и зарядные порты, а для конференц-зала – также подключение экрана и сети. EVOline Port выпускают в конфигурациях с Schuko, USB-A, USB-C, RJ45, HDMI и аудиоразъемами. Внешне блоки одинаковы, но наборы подключений у них разные.

Встроенные блоки объединяют силовые розетки, зарядные порты и разъемы для передачи данных

Для корпуса и механизма требуется место под столешницей

Скрытая конструкция занимает пространство внутри мебели. Под выдвижным блоком нужно оставить место для корпуса, его движения и кабеля. На монтаж также влияют толщина и материал столешницы. Поэтому место для панели определяют еще на этапе проектирования кухни или рабочего стола.

На кухне важно позаботиться о защите от влаги. Electro-Market рекомендует выбирать модели со степенью защиты не ниже IP44 и рассчитывать нагрузку подключаемой техники. Выдвижной механизм, зарядный модуль и влагозащита – отдельные характеристики изделия. Их нужно учитывать наряду с его размерами.

Как сообщал "Телеграф", модульные системы позволяют увеличить количество точек подключения без масштабного ремонта. Они могут стать альтернативой обычным розеткам и удлинителям. Конфигурацию можно изменить: если мебель переставили или возникла потребность в дополнительной розетке, отдельные модули можно добавить или заменить. Пластиковые, металлические и матовые варианты оформления позволяют подобрать систему к интерьеру.