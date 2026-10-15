Забудьте про звичайні розетки: на зміну їм прийшло нове рішення

В одному корпусі поєднують силові гнізда, заряджання USB-C та роз’єми для монітора й дротового інтернету

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Звичайні розетки поступаються місцем вбудованим блокам. Висувні механізми монтують у стільниці, поруч із силовими розетками – USB-C, а набір модулів підбирають під конкретну техніку. На кухонному острові, барній стійці чи робочому столі точки підключення стають частиною меблів. Зручність залежить від механізму відкривання, потужності заряджання та місця для монтажу.

Висувний механізм ховає роз’єми

Меблеві блоки бувають висувними, відкидними й стаціонарними. Щоб скористатися висувним блоком, його треба відкрити; відкидні та стаціонарні залишаються доступними постійно. Панель можна вмонтувати у верхню частину стільниці або в її бічний торець – залежно від розташування техніки й того, звідки зручніше підключати кабелі.

Наприклад, висувний EVOline Port має монтажний діаметр близько 102 мм і кабель завдовжки 3 метри, зазначено на сайті EVOline. Натисніть на кришку – блок відкриється. Натисніть униз – корпус повернеться у стільницю. Під’єднані кабелі виходять через кришку, навіть коли корпус схований.

"Коли не потрібна – повністю ховається у стільницю, залишаючи на видноті тільки елегантну кришку та рамку", – описує модель Port бренд EVOline.

USB-C дає змогу заряджати без окремого адаптера

Вбудований зарядний порт звільняє силову розетку від адаптера: для гаджета потрібен лише кабель. Та форма роз’єму сама собою не визначає швидкість заряджання. Важливі режим і потужність модуля – особливо якщо за столом користуються ноутбуком.

У рекомендаціях "Атмосфери" для барної стійки або столу з ноутбуком радять блоки з Type-C Power Delivery потужністю щонайменше 30–45 Вт. Також слід зважати на сумарну потужність зарядних виходів: якщо одночасно підключити два пристрої, доступна кожному потужність може зменшитися.

Комбіновані панелі мають і розетки для техніки зі звичайною вилкою. У каталозі Lampochka модель GTV SOFT поєднує дві силові розетки, USB-A та USB-C. Кабель має довжину 1,5 м. В одному корпусі зібрані роз’єми для живлення побутових приладів і заряджання гаджетів.

Модулі додають підключення екрана й мережі

Вбудована панель може містити й роз’єми для передавання даних. У меблевих рішеннях LIVOLO HDMI використовують для підключення монітора або проєктора, а LAN-порт – для дротового інтернету. На робочому столі ці інтерфейси розташовані поруч із роз’ємами живлення.

Набір модулів можна підібрати під конкретне місце. Для кухонного острова потрібні силові гнізда й зарядні порти, а для конференц-залу – також підключення екрана та мережі. EVOline Port випускають у конфігураціях із Schuko, USB-A, USB-C, RJ45, HDMI та аудіороз’ємами. Зовні блоки однакові, але набори підключень у них різні.

Вбудовані блоки поєднують силові розетки, зарядні порти та роз’єми для передавання даних. Інфографіка: "Телеграф" / ШІ

Для корпусу й механізму потрібне місце під стільницею

Прихована конструкція займає простір усередині меблів. Під висувним блоком треба залишити місце для корпусу, його руху й кабелю. На монтаж також впливають товщина та матеріал стільниці. Тому місце для панелі визначають ще під час проєктування кухні або робочого столу.

На кухні важливо подбати про захист від вологи. Electro-Market рекомендує обирати моделі зі ступенем захисту не нижче IP44 і розраховувати навантаження під’єднуваної техніки. Висувний механізм, зарядний модуль і вологозахист – окремі характеристики виробу. Їх потрібно враховувати разом із його розмірами.

Як повідомляв "Телеграф", модульні системи дають змогу збільшити кількість точок підключення без масштабного ремонту. Вони можуть стати альтернативою звичайним розеткам і подовжувачам – про це йдеться у матеріалі про модульні системи. Конфігурацію можна змінити: якщо меблі переставили або виникла потреба в додатковій розетці, окремі модулі дозволено додати чи замінити. Пластикові, металеві й матові варіанти оформлення дають змогу підібрати систему до інтер’єру.