Стоит ли Украине отказываться от перевода часов: экономисты указывают на важный риск

Нарушения сна и снижение производительности имеют свою цену

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Отказ от сезонного перевода часов может принести экономическую пользу: люди будут лучше себя чувствовать и работать продуктивнее. Однако эксперты опасаются, что нагрузка на украинскую энергосистему в таком случае возрастет.

Экономический эффект зависит от двух факторов: потребления электричества и того, как смена времени влияет на работников. Об этом сообщает "Телеграф".

Сколько электричества экономит летнее время

Доцент кафедры энергетического менеджмента Центральноукраинского национального технического университета Александр Сириков в комментарии Суспільне Кропивницький привёл данные из других стран: в Германии экономия составила 0,3%, в остальных странах – 0,2%, а в некоторых местах потребление, наоборот, выросло. Раньше перевод часов позволял экономить до 3% электроэнергии. Снижение эффекта эксперт связывает с распространением светодиодного освещения. Он считает, что перевод часов стоит сохранить на время военного положения.

"Если это даёт эффект экономии, даже на одну десятую процента, то, думаю, это стоит оставить, по крайней мере хотя бы во время военного положения", – сказал Александр Сириков.

Почему во время войны предлагают сохранить перевод часов

Руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский в комментарии РБК-Украина выступил против отмены сезонного перевода часов во время войны. По его оценке, отказ от летнего времени увеличит потребление электричества и потребность в импорте. Несходовский обращает внимание на предприятия, больницы, детские сады и школы. Их работа привязана к определённому расписанию, поэтому они не могут свободно менять его, чтобы сократить потребление энергии.

"Перевод часов позволяет экономить миллиарды долларов. Люди, которые работают из дома, могут сами планировать свой день и использование электроэнергии. Но у нас еще есть предприятия, где распорядок привязан к конкретным часам, а также бюджетные учреждения, такие как больницы, детские сады, школы, которые не могут корректировать время работы, чтобы уменьшить потребление электроэнергии. Поэтому экономический фактор является достаточно весомым для перевода времени", – заявил Несходовский.

Рада отказалась переходить на летнее время, но президент не подписал закон

В Украине переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября. В 2026 году это произойдет в ночь с 24 на 25 октября. Ранее "Телеграф" сообщал, что перевод часов может сказываться на людях. По мнению ученых, больше всего проблем это вызывает у детей и подростков.