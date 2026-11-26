Какую стиральную машину выбрать и как ею правильно пользоваться

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В условиях нестабильности подачи электроэнергии использование стиральной машины часто становится проблематичным. Все ли мы знаем, что нужно делать в случае, когда машина из-за отключения света останавливается в процессе стирки? Почему бутылка обычной "Белизны" может ее спасти? Что лучше для техники: сухой порошок, гель или капсулы? Сколько их нужно на одну стирку? Какие стиральные машины самые надежные в эксплуатации? И что указывает на то, что машину следует немедленно выключить и вызвать мастера, чтобы не было хуже?

Об этом и другом "Телеграф" расспрашивал опытного полтавского мастера по ремонту стиральных машин Александра.

Если электричество исчезло посреди стирки

— Итак, Александр, начнем с самого актуального сегодня вопроса: что делать, если машина не успела закончить цикл стирки до отключения света?

— Ждать, пока его дадут. К тому же — вытащить вилку из розетки и включить ее только минут через 10–15 после стабилизации напряжения в сети. Есть машины, продолжающие цикл стирки после перерыва, а есть такие, которые нужно запускать заново. Но если она поработала с полчаса до отключения света, то можно включить режим полоскания и отжима, чтобы не тратить лишнее время – стирка уже состоялась.

— А нужно ли выключать стиральную машину из розетки и перекрывать подачу воды после каждой стирки?

— Что касается воды, то это предосторожность не имеет под собой никаких оснований. Если у вас в доме или квартире нет проблем с ее подачей, делать это не обязательно. Так же не обязательно вынимать вилку из сети, если у вас есть реле напряжения – при перепаде электроэнергии оно всегда спасет. Если же реле не установлено, то желательно вытащить вилку из розетки.

— Самые частые поломки, с которыми к вам обращаются?

— Если нет скачков напряжения и машинки не горят, то чаще всего страдает механическая часть, а именно подшипники.

— А почему подшипники? Они производятся из некачественного материала? Это один из приемов производителей, который заставляет потребителей покупать товар чаще? Как вы думаете?

— Все гораздо проще. Подшипники горят потому, что сальник (резиновое кольцо, которое ставится перед ним) пропускает воду. Потому что он плохого качества или вообще неизвестно какой. И какими бы ни были подшипники – качественные или дешевые – они все равно сгорят. И, напротив, хороший сальник спасет небрендированные подшипники.

Когда ремонт теряет смысл

— В каких случаях вы говорите клиенту, что ремонт уже экономически невыгоден, проще купить новую машинку?

— Когда выявляю не одну проблему. Приезжаешь, скажем, по заказу клиента, который озвучил тебе, что машина шумит. Начинаешь делать диагностику, проверяешь все узлы и агрегаты и попутно обнаруживаешь неполадки либо в электронике, либо в насосе, либо в шланге. И объясняешь клиенту, что нужно обновлять технику. Но не все соглашаются на это, даже если машине больше двух десятков лет и она уже, как говорится, зачуханная. А бывает, машине всего три года, она в хорошем состоянии, но у нее вышла из строя крестовина. Достаточно заменить подшипники, и она будет работать дальше. "Нет, мы не хотим ремонтировать, мы меняем стиралку", — говорят хозяева. И ты вообще ничего не понимаешь. Потому что одни вкладывают в ремонт старой более 7 тысяч гривен, а другие в относительно новую отказываются вложить 5 тысяч.

— Ну, так раньше делали все добротно, а сейчас нет того качества. Поэтому снова возвращаюсь к своему предыдущему вопросу: производителям это выгодно? Или это миф?

— Это реальность. Производителям на руку — и я это говорю с абсолютной уверенностью, — чтобы их товар как можно меньше служил, чтобы потребители покупали новый. Потому что если в течение десяти лет выпускать надежную линейку, производство просто остановилось бы. На самом деле сейчас проблематично найти добротную машинку. Поэтому часто объясняю клиентам, чтобы они не боялись покупать машинки 12–15-летней давности, которые уже были в употреблении, потому что они надежные. К сожалению, многие покупают бытовую технику… только глазами. Им понравился дисплей, затемненный люк, какие-то "прибамбасы". И все – глаза загорелись, о качестве они уже не думают.

Сколько живут современные стиралки

— Каков обычно средний срок службы новых стиральных машин?

— От двух с половиной до пяти лет. Многое зависит от модели и условий эксплуатации, то есть от того, как ею пользуются.

— То есть после окончания гарантийного срока уже никто ничего не гарантирует?

— Да, как правило, гарантия дается на 24 месяца. Есть пункты расширенной гарантии, но фактически никто из потребителей предоставленной возможностью не пользуется. Потому что это долго: приходится ждать, пока приедет мастер, пока отправят машинку на диагностику. Поэтому люди обычно вызывают платного мастера.

— Какие, по вашему мнению, самые надежные машины? Если бы вы сегодня выбирали стиралку для своей семьи, на какие бренды или характеристики обращали бы внимание?

— Стиралка должна быть надежной. Поэтому прежде всего смотрим, чтобы бак был разборным, потому что это влияет на цену будущего ремонта. Второй момент – тип двигателя. Самым надежным и долговечным является инверторный, особенно с прямым приводом, рассчитанный ориентировочно на 15–20 лет работы (с ременным приводом — 10–15 лет). Страну сборки я даже не рассматриваю в этом контексте, поскольку везде собирают примерно одинаково. Сейчас на рынке очень много одинаковых китайских деталей. И если кто-то идет в магазин, чтобы купить "чистого немца", то он купит разве что "лейбочку" с названием фирмы. Лично я покупал бы "LG". Их собирают как в Польше, так и в России и Китае плюс-минус одинаково. Запчасти подходят на все сборки. Правда, надо обращать внимание на модели, потому что некоторые немного проблематичные.

— А какие бы обошли стороной?

— "Whirlpool" и "Candy". Они дешевле, но, скажем, Candy с верхней загрузкой российской сборки 80% мастеров просто обходят стороной. Их даже не интересует то, что люди готовы платить больше денег за ремонт. Я один из них. У машин очень неудобная конструкция. Чтобы заменить подшипник, нужно вынимать барабан.

— Уточню: разве Россия до сих пор поставляет в Украину стиральные машины?

— Да, они все еще есть в продаже, ничего не изменилось. В наших крупных магазинах и сегодня много техники российского производства.

О чем предупреждает стиральная машина

— Какие сигналы выдает машина, сообщая о неисправностях, которые нельзя игнорировать?

— Если электроника выдала какую-то ошибку, это первый звоночек. К сожалению, владельцы этим часто пренебрегают и стирают дальше. Если машина начала шуметь, проблема никуда не денется, ее нужно решать. И чем раньше, тем лучше. А хозяева продолжают ее эксплуатировать стирка за стиркой. Мастер потом ужасается ее состоянию. Там тогда все нужно менять.

— Почему рвется резина?

— Как правило, из-за механических повреждений. То есть забыли вынуть из карманов ключи или режущие предметы. Бывает, при загрузке барабана кусочек ткани попадает между люком и манжетой. И когда начинается стирка, резину просто выворачивает или рвет. А если выходят из строя амортизаторы, начинает очень болтаться барабан и резину растягивает, будто гармошку. Как правило, это происходит с "Индезитами" и "Аристонами".

— Знаю, что есть специальные подставки, чтобы стиралка не прыгала.

— Я не считаю, что это спасение. Лучше всего для машины – бетонный пол или выложенный из кафеля. Хуже всего — деревянный пол, особенно старый, когда он уже прогибается. Люди что-то подкладывают, но техника на нем все равно не будет идеально стоять.

Можно ли чистить барабан лимонной кислотой

— Действительно ли, уксус и лимонная кислота, если их использовать для очистки машины, убивают ее?

— Кислота может разъедать сальник, из-за чего вода может попасть в подшипники, особенно если машинка старая. Да и использование лимонной кислоты экономически невыгодно, ведь на одну стирку ее нужно 300 граммов. Это очень много.

— Тогда как почистить барабан? Будет ли достаточно просто прогнать на холостых оборотах?

— Если машину периодически прогонять на разных температурных режимах во время стирки, этого можно и не делать. К тому же большинство современных моделей имеют режим "Очистка барабана" (например, экоочистка Samsung с водой 60–70°C). Но если барабан очень уж загрязнен, от него исходит неприятный запах, то я советую использовать "Белизну". Надо выставить высокую температуру воды (60—90°C) и время стирки полтора — два с лишним часа. Как только в барабан начнет наливаться вода, добавьте туда самую дешевую "Белизну". Не гелевую, а обычную. Она ничему не помешает. Конечно, появится неприятный запах хлора, поскольку моющее средство будет нагреваться. Поэтому такую чистку советую делать летом при открытых окнах. Это самый доступный метод.

— Кстати, сколько порошка или геля нужно засыпать при автоматической стирке?

— Это каждая хозяйка выбирает сама. Одной не нравится запах порошка, другой, напротив, нравится. Если предпочитаете стиральный порошок, то температура воды не имеет значения. Главное – чередовать режимы. Одну стирку сделали быстрой, другую — интенсивной, градусов на 60. Но если она будет холодной, то порошок не будет вымываться и от машины будет исходить неприятный запах. Так же при 40 градусах со стенок барабана и самой крестовины не будет вымываться гель. Но если любите пользоваться гелем, то через 2–3 стирки нужно производить очистку машинки, чтобы он вымылся.

P. S. В продолжении этого интервью речь пойдет о том, какой оптимальный вес сухого белья для стиральной машины, почему иногда порошок остается в лотке или на выстиранных вещах, чем рискуют "домашние мастера", принимая решение самостоятельно отремонтировать стиралку и какие неожиданные вещи люди "закладывают" в барабан.