В сети продолжается акция на шоколадные фигурки и не только

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В фирменных магазинах Roshen отдельные виды жевательного мармелада продают со скидкой 44%, а шоколадные фигурки Святого Николая – со скидкой 35%. Акционная цена на мармелад действует для упаковок по 70 г.

Витрины с акционными ценниками показала Людмила в Threads. На ценниках шоколадных фигурок указано, что акция началась 10 ноября и завершится 7 декабря 2026 года.

Сколько стоят фигурки Святого Николая

Фигурка весом 25 г стоит 18,36 грн вместо 28,25 грн. Экономия на одной фигурке – 9,89 грн.

Меньшая фигурка Святого Николая по акции стоит меньше 20 грн

Фигурка весом 40 г подешевела с 37,65 до 24,47 грн. Разница с прежней ценой – 13,18 грн.

На фигурку весом 40 г действует та же скидка, что и на фигурку весом 25 г

Какой мармелад продают со скидкой

Акционные упаковки Yummi Gummi стоят 19,82 грн вместо 35,40 грн. Среди них – Fizzy Worms, Funny Cola, Watermelon Slices, Cherry, Banana Land и Mini Bear Mix.

Акционная цена одинакова для нескольких видов жевательного мармелада

Для больших упаковок на той же витрине указана другая цена: например, Mini Bear Mix и Cactus весом 165 г стоят по 69,95 грн.

Как сообщал "Телеграф", в супермаркетах "АТБ" до 1 декабря действует еженедельная акция с большими скидками. Выгодные предложения распространяются, например, на популярные сладости Roshen.