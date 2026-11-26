Дешевле почти вдвое: в Roshen огромные скидки на "Николайчиков" и не только (фото)
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В сети продолжается акция на шоколадные фигурки и не только
В фирменных магазинах Roshen отдельные виды жевательного мармелада продают со скидкой 44%, а шоколадные фигурки Святого Николая – со скидкой 35%. Акционная цена на мармелад действует для упаковок по 70 г.
Витрины с акционными ценниками показала Людмила в Threads. На ценниках шоколадных фигурок указано, что акция началась 10 ноября и завершится 7 декабря 2026 года.
Сколько стоят фигурки Святого Николая
Фигурка весом 25 г стоит 18,36 грн вместо 28,25 грн. Экономия на одной фигурке – 9,89 грн.
Фигурка весом 40 г подешевела с 37,65 до 24,47 грн. Разница с прежней ценой – 13,18 грн.
Какой мармелад продают со скидкой
Акционные упаковки Yummi Gummi стоят 19,82 грн вместо 35,40 грн. Среди них – Fizzy Worms, Funny Cola, Watermelon Slices, Cherry, Banana Land и Mini Bear Mix.
Для больших упаковок на той же витрине указана другая цена: например, Mini Bear Mix и Cactus весом 165 г стоят по 69,95 грн.
Как сообщал "Телеграф", в супермаркетах "АТБ" до 1 декабря действует еженедельная акция с большими скидками. Выгодные предложения распространяются, например, на популярные сладости Roshen.