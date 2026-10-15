Чи варто Україні відмовлятися від переведення годинників: економісти вказують на важливий ризик

Порушення сну та зниження продуктивності мають свою ціну

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Відмова від сезонного переведення годинників може принести економічну користь: люди краще почуватимуться та працюватимуть продуктивніше. Однако експерти побоюються, що навантаження на українську енергосистему в такому разі зросте.

Економічний ефект залежить від двох чинників: споживання електроенергії та впливу зміни часу на працівників. Про це повідомляє "Телеграф".

Скільки електроенергії заощаджує літній час

Доцент кафедри енергетичного менеджменту Центральноукраїнського національного технічного університету Олександр Сіріков у коментарі Суспільне Кропивницький навів дані з інших країн: у Німеччині економія становила 0,3%, в інших країнах – 0,2%, а в деяких місцях споживання, навпаки, зросло. Раніше переведення годинників давало змогу заощаджувати до 3% електроенергії. Зменшення ефекту експерт пов’язує з поширенням світлодіодного освітлення. Він вважає, що переведення годинників варто зберегти на час воєнного стану.

"Якщо це дає змогу заощаджувати, навіть одну десяту відсотка, то, думаю, це варто залишити, принаймні на час воєнного стану", – сказав Олександр Сіріков.

Чому під час війни пропонують зберегти переведення годинників

Керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський у коментарі РБК-Україна виступив проти скасування сезонного переведення годинників під час війни. На його думку, відмова від літнього часу збільшить споживання електроенергії та потребу в імпорті. Несходовський звертає увагу на підприємства, лікарні, дитячі садки та школи. Їхня робота прив’язана до певного розкладу, тому вони не можуть вільно змінювати його, щоб скоротити споживання енергії.

"Переведення годинників дає змогу заощаджувати мільярди доларів. Люди, які працюють з дому, можуть самі планувати свій день і споживання електроенергії. Але в нас є підприємства, де розпорядок прив’язаний до конкретних годин, а також бюджетні установи, як-от лікарні, дитячі садки та школи, які не можуть змінювати час роботи, щоб зменшити споживання електроенергії. Тому економічний чинник є досить вагомим аргументом на користь переведення часу", – заявив Несходовський.

Рада відмовилася переходити на літній час, але президент не підписав закон

В Україні перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня. 2026 року це відбудеться в ніч з 24 на 25 жовтня. Раніше "Телеграф" повідомляв, що переведення годинника може позначатися на людях. На думку вчених, найбільше проблем це викликає у дітей та підлітків.