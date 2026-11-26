Элитный механизм не за все деньги мира: какие часы носит премьер Венгрии Петер Мадьяр (фото)
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Впервые на аксессуар политика обратили внимание в 2024 году
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр носит хронограф со светлым циферблатом. Речь идет о модели Longines Heritage L27334722.
Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на блог о часах beauty_of_watch. Интерес к хронографу венгерского политика возрос из-за его визита в Украину в ноябре 2026 года.
"Довольно разумный выбор, деловой стиль, не за все деньги мира", — отметил блогер.
Что известно о часах Мадьяра
В феврале 2024 года венгерские СМИ похвалили часы Мадьяра во время интервью. Политик часто носит именно Longines Heritage L27334722 и не раз был замечен с этим аксессуаром на фото.
Longines Heritage Column-Wheel Chronograph (полный артикул L2.733.4.72.2, также встречается вариант L2.733.4.72.4) — это винтажный механический хронограф с колонным колесом, выполненный в классическом стиле середины XX века. Модель снята с производства и сейчас не представлена в текущих торговых каталогах, но встречается на вторичном рынке.
Основные характеристики
- Механизм: автоматический калибр Longines L688 (на базе ETA A08.L01) с колонным колесом (сложная и дорогая в производстве система управления хронографом, чаще встречается в более дорогом сегменте), частотой 28 800 пк/ч и запасом хода 54 часа. Колонное колесо делает нажатие кнопок хронографа более плавным и четким.
- Корпус: нержавеющая сталь, диаметр 39 мм, толщина 14 мм. Универсальный размер хорошо садится даже на неширокое запястье.
- Циферблат и стекло: серебристый циферблат с тремя счетчиками и окошком даты, защищенный устойчивым к царапинам сапфировым стеклом.
- Водозащита: 30 метров (3 ATM) — часы защищены только от случайных брызг и дождя, плавать в них нельзя.
- Ремешок: кожаный ремешок (обычно коричневого цвета) с классической застежкой.
Хронограф позволяет пользоваться часами как секундомером. У модели Longines три дополнительных циферблата и окошко даты, а в её механизме за работу секундомера отвечает колонное колесо.
Сколько Мадьяр заплатил за часы
После обсуждения интервью Мадьяр рассказал в Facebook, сколько стоили его часы и что ему впервые пришлось отдать их в ремонт. Его слова приводит Luxushirek.hu.
"Вообще, я очень люблю эти часы. Сейчас их впервые пришлось отдать в ремонт. Они стоили 3000 евро", – написал Петер Мадьяр.
На вторичном рынке этот хронограф можно купить дешевле. В публикации beauty_of_watch указал ориентир: от 1000 до 2000 евро за эту модель.
Как сообщал "Телеграф", новые часы главы Белого дома Дональда Трампа удивили даже критиков его стиля. За эффектным видом аксессуара скрыты несколько личных деталей, связанных с политической биографией президента США.