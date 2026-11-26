Впервые на аксессуар политика обратили внимание в 2024 году

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Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр носит хронограф со светлым циферблатом. Речь идет о модели Longines Heritage L27334722.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на блог о часах beauty_of_watch. Интерес к хронографу венгерского политика возрос из-за его визита в Украину в ноябре 2026 года.

"Довольно разумный выбор, деловой стиль, не за все деньги мира", — отметил блогер.

Часовой аккаунт beauty_of_watch назвал модель после визита Мадьяра в Украину

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Что известно о часах Мадьяра

В феврале 2024 года венгерские СМИ похвалили часы Мадьяра во время интервью. Политик часто носит именно Longines Heritage L27334722 и не раз был замечен с этим аксессуаром на фото.

Кадры интервью Partizán позволили рассмотреть детали часов Мадьяра

Longines Heritage Column-Wheel Chronograph (полный артикул L2.733.4.72.2, также встречается вариант L2.733.4.72.4) — это винтажный механический хронограф с колонным колесом, выполненный в классическом стиле середины XX века. Модель снята с производства и сейчас не представлена в текущих торговых каталогах, но встречается на вторичном рынке.

Основные характеристики

Механизм: автоматический калибр Longines L688 (на базе ETA A08.L01) с колонным колесом (сложная и дорогая в производстве система управления хронографом, чаще встречается в более дорогом сегменте), частотой 28 800 пк/ч и запасом хода 54 часа . Колонное колесо делает нажатие кнопок хронографа более плавным и четким.

автоматический калибр (на базе ETA A08.L01) с колонным колесом (сложная и дорогая в производстве система управления хронографом, чаще встречается в более дорогом сегменте), частотой 28 800 пк/ч и запасом хода . Колонное колесо делает нажатие кнопок хронографа более плавным и четким. Корпус: нержавеющая сталь, диаметр 39 мм , толщина 14 мм . Универсальный размер хорошо садится даже на неширокое запястье.

нержавеющая сталь, диаметр , толщина . Универсальный размер хорошо садится даже на неширокое запястье. Циферблат и стекло: серебристый циферблат с тремя счетчиками и окошком даты, защищенный устойчивым к царапинам сапфировым стеклом .

серебристый циферблат с тремя счетчиками и окошком даты, защищенный устойчивым к царапинам . Водозащита: 30 метров (3 ATM) — часы защищены только от случайных брызг и дождя, плавать в них нельзя.

— часы защищены только от случайных брызг и дождя, плавать в них нельзя. Ремешок: кожаный ремешок (обычно коричневого цвета) с классической застежкой.

Хронограф позволяет пользоваться часами как секундомером. У модели Longines три дополнительных циферблата и окошко даты, а в её механизме за работу секундомера отвечает колонное колесо.

Хронограф из линейки Longines Heritage позволяет засекать время

Сколько Мадьяр заплатил за часы

После обсуждения интервью Мадьяр рассказал в Facebook, сколько стоили его часы и что ему впервые пришлось отдать их в ремонт. Его слова приводит Luxushirek.hu.

"Вообще, я очень люблю эти часы. Сейчас их впервые пришлось отдать в ремонт. Они стоили 3000 евро", – написал Петер Мадьяр.

На вторичном рынке этот хронограф можно купить дешевле. В публикации beauty_of_watch указал ориентир: от 1000 до 2000 евро за эту модель.

Мадьяр рассказал о покупке часов после обсуждения его интервью

Как сообщал "Телеграф", новые часы главы Белого дома Дональда Трампа удивили даже критиков его стиля. За эффектным видом аксессуара скрыты несколько личных деталей, связанных с политической биографией президента США.