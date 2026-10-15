Оливье отдыхает: простой салат, который выручит, если гости уже на пороге
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Понадобятся доступные продукты, немного майонеза и половина зубчика чеснока для яркого вкуса
Когда хочется быстро приготовить простую закуску, выручит салат с плавленым сыром и солёным огурцом. Варёные картофель и яйцо придают ему нежность, а чеснок и огурец – пикантность.
Рецептом этой простой и вкусной закуски поделилась автор кулинарного блога в Instagram cooking_suzeva.
Что понадобится для салата
Для этого блюда понадобятся привычные продукты, которые есть в каждом холодильнике. Картофель и яйцо заранее отварите, остудите и очистите.
Ингредиенты:
- варёный картофель – 1 шт.;
- варёное яйцо – 1 шт.;
- плавленый сыр – 30–50 г;
- небольшой солёный огурец – 1 шт.;
- чеснок – 1/2 зубчика;
- майонез – 1–2 ч. л.;
- чёрный перец – по желанию.
Как приготовить салат с плавленым сыром и солёным огурцом
Нарежьте картофель и яйцо мелкими кубиками. Старайтесь, чтобы кусочки были примерно одинаковыми: так ингредиенты равномерно перемешаются, а салат будет удобно набирать вилкой или намазывать на хлеб.
Положите плавленый сыр в морозильную камеру на 10–15 минут, а затем натрите на тёрке. Огурец нарежьте мелкими кубиками, чеснок измельчите.
Сложите подготовленные продукты в миску, добавьте майонез и, если хотите, чёрный перец. Осторожно перемешайте, чтобы заправка распределилась равномерно. Салат готов.
Как сохранить нежную текстуру салата
Не пропускайте короткое охлаждение сыра: после морозильной камеры его легче натереть, и он меньше размазывается по тёрке. Пока сыр охлаждается, подготовьте остальные продукты – так готовить удобнее.
Если нарезанный огурец пустил много рассола, слейте лишнюю жидкость перед смешиванием. Иначе заправка станет более жидкой, а салат – менее густым. Это особенно важно, если будете подавать его на тостах.
Добавляйте майонез постепенно: сначала положите 1 ч. л., перемешайте и проверьте консистенцию. Вторую ложку добавьте, если хотите, чтобы блюдо было сочнее. Перемешивайте осторожно, чтобы не размять картофель: в салате должны остаться небольшие кусочки.
С чем и как подавать
Для повседневного стола подайте салат в небольшом салатнике или разложите порционно. Он подойдёт к запечённому мясу или птице в качестве холодной закуски. Благодаря картофелю и яйцу его можно есть и отдельно – как простой перекус.
Салат также можно выложить на ломтики ржаного хлеба или подсушенные тосты. Готовьте такие бутерброды непосредственно перед подачей, чтобы хлеб не размок от заправки.
Для праздничного стола наполните салатом тарталетки или выложите небольшие порции на крекеры. Не делайте слишком высоких горок: компактную закуску удобнее есть, а начинка лучше держится на основе.
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