Оливье отдыхает: простой салат, который выручит, если гости уже на пороге

Понадобятся доступные продукты, немного майонеза и половина зубчика чеснока для яркого вкуса

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Когда хочется быстро приготовить простую закуску, выручит салат с плавленым сыром и солёным огурцом. Варёные картофель и яйцо придают ему нежность, а чеснок и огурец – пикантность.

Рецептом этой простой и вкусной закуски поделилась автор кулинарного блога в Instagram cooking_suzeva.

Что понадобится для салата

Для этого блюда понадобятся привычные продукты, которые есть в каждом холодильнике. Картофель и яйцо заранее отварите, остудите и очистите.

Ингредиенты:

варёный картофель – 1 шт.;

варёное яйцо – 1 шт.;

плавленый сыр – 30–50 г;

небольшой солёный огурец – 1 шт.;

чеснок – 1/2 зубчика;

майонез – 1–2 ч. л.;

чёрный перец – по желанию.

Как приготовить салат с плавленым сыром и солёным огурцом

Нарежьте картофель и яйцо мелкими кубиками. Старайтесь, чтобы кусочки были примерно одинаковыми: так ингредиенты равномерно перемешаются, а салат будет удобно набирать вилкой или намазывать на хлеб.

Положите плавленый сыр в морозильную камеру на 10–15 минут, а затем натрите на тёрке. Огурец нарежьте мелкими кубиками, чеснок измельчите.

Плавленый сыр, картофель, яйцо и солёный огурец – основа быстрой закуски. Скриншот cooking_suzeva/Instagram

Сложите подготовленные продукты в миску, добавьте майонез и, если хотите, чёрный перец. Осторожно перемешайте, чтобы заправка распределилась равномерно. Салат готов.

Как сохранить нежную текстуру салата

Не пропускайте короткое охлаждение сыра: после морозильной камеры его легче натереть, и он меньше размазывается по тёрке. Пока сыр охлаждается, подготовьте остальные продукты – так готовить удобнее.

Если нарезанный огурец пустил много рассола, слейте лишнюю жидкость перед смешиванием. Иначе заправка станет более жидкой, а салат – менее густым. Это особенно важно, если будете подавать его на тостах.

Добавляйте майонез постепенно: сначала положите 1 ч. л., перемешайте и проверьте консистенцию. Вторую ложку добавьте, если хотите, чтобы блюдо было сочнее. Перемешивайте осторожно, чтобы не размять картофель: в салате должны остаться небольшие кусочки.

С чем и как подавать

Для повседневного стола подайте салат в небольшом салатнике или разложите порционно. Он подойдёт к запечённому мясу или птице в качестве холодной закуски. Благодаря картофелю и яйцу его можно есть и отдельно – как простой перекус.

Салат также можно выложить на ломтики ржаного хлеба или подсушенные тосты. Готовьте такие бутерброды непосредственно перед подачей, чтобы хлеб не размок от заправки.

Салат с плавленым сыром и солёным огурцом можно подать на ломтиках ржаного хлеба. Фото сгенерировано ИИ

Для праздничного стола наполните салатом тарталетки или выложите небольшие порции на крекеры. Не делайте слишком высоких горок: компактную закуску удобнее есть, а начинка лучше держится на основе.

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