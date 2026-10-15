Олів'є відпочиває: простий салат, який рятує, коли гості вже на порозі

Знадобляться доступні продукти, трохи майонезу та половина зубчика часнику для виразного смаку

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Коли хочеться швидко приготувати просту закуску, виручить салат із плавленим сиром і солоним огірком. Варені картопля та яйце надають йому ніжності, а часник і огірок – пікантності.

Рецептом цієї простої та смачної закуски поділилася авторка кулінарного блогу в Instagram cooking_suzeva.

Що потрібно для салату

Для цієї страви знадобляться звичні продукти, які є в кожному холодильнику. Картоплю та яйце заздалегідь відваріть, остудіть і почистьте.

Інгредієнти:

варена картопля – 1 шт.;

варене яйце – 1 шт.;

плавлений сир – 30–50 г;

невеликий солоний огірок – 1 шт.;

часник – 1/2 зубчика;

майонез – 1–2 ч. л.;

чорний перець – за бажанням.

Як приготувати салат із плавленим сиром і солоним огірком

Наріжте картоплю та яйце дрібними кубиками. Намагайтеся, щоб шматочки були приблизно однаковими: так інгредієнти рівномірно змішаються, а салат буде зручно набирати виделкою або намащувати на хліб.

Покладіть плавлений сир у морозильну камеру на 10–15 хвилин, а потім натріть на тертці. Огірок наріжте дрібними кубиками, часник подрібніть.

Плавлений сир, картопля, яйце й солоний огірок – основа швидкої закуски. Скріншот cooking_suzeva/Instagram

Складіть підготовлені продукти в миску, додайте майонез і, якщо бажаєте, чорний перець. Обережно перемішайте, щоб заправка розподілилася рівномірно. Салат готовий.

Як зберегти ніжну текстуру салату

Не пропускайте коротке охолодження сиру: після морозильної камери його легше натерти, і він менше розмазується по тертці. Поки сир охолоджується, підготуйте решту продуктів – так зручніше готувати.

Якщо нарізаний огірок пустив багато розсолу, злийте зайву рідину перед змішуванням. Інакше заправка стане рідшою, а салат – менш густим. Це особливо важливо, якщо подаватимете його на тостах.

Додавайте майонез поступово: спочатку покладіть 1 ч. л., перемішайте й перевірте консистенцію. Другу ложку додайте, якщо хочете соковитішої страви. Перемішуйте обережно, щоб не розім’яти картоплю: у салаті мають залишитися невеликі шматочки.

З чим і як подавати

Для повсякденного столу подайте салат у невеликому салатнику або розкладіть порційно. Він пасуватиме до запеченого м’яса чи птиці як холодна закуска. Завдяки картоплі та яйцю його можна їсти й окремо – як простий перекус.

Салат також можна викласти на скибочки житнього хліба або підсушені тости. Готуйте такі бутерброди безпосередньо перед подаванням, щоб хліб не розмок від заправки.

Салат із плавленим сиром і солоним огірком можна подати на скибочках житнього хліба. Фото згенеровано ШІ

Для святкового столу наповніть салатом тарталетки або викладіть невеликі порції на крекери. Не формуйте надто високих гірок: компактну закуску зручніше їсти, і начинка краще триматиметься на основі.

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