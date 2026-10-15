Олів'є відпочиває: простий салат, який рятує, коли гості вже на порозі
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Знадобляться доступні продукти, трохи майонезу та половина зубчика часнику для виразного смаку
Коли хочеться швидко приготувати просту закуску, виручить салат із плавленим сиром і солоним огірком. Варені картопля та яйце надають йому ніжності, а часник і огірок – пікантності.
Рецептом цієї простої та смачної закуски поділилася авторка кулінарного блогу в Instagram cooking_suzeva.
Що потрібно для салату
Для цієї страви знадобляться звичні продукти, які є в кожному холодильнику. Картоплю та яйце заздалегідь відваріть, остудіть і почистьте.
Інгредієнти:
- варена картопля – 1 шт.;
- варене яйце – 1 шт.;
- плавлений сир – 30–50 г;
- невеликий солоний огірок – 1 шт.;
- часник – 1/2 зубчика;
- майонез – 1–2 ч. л.;
- чорний перець – за бажанням.
Як приготувати салат із плавленим сиром і солоним огірком
Наріжте картоплю та яйце дрібними кубиками. Намагайтеся, щоб шматочки були приблизно однаковими: так інгредієнти рівномірно змішаються, а салат буде зручно набирати виделкою або намащувати на хліб.
Покладіть плавлений сир у морозильну камеру на 10–15 хвилин, а потім натріть на тертці. Огірок наріжте дрібними кубиками, часник подрібніть.
Складіть підготовлені продукти в миску, додайте майонез і, якщо бажаєте, чорний перець. Обережно перемішайте, щоб заправка розподілилася рівномірно. Салат готовий.
Як зберегти ніжну текстуру салату
Не пропускайте коротке охолодження сиру: після морозильної камери його легше натерти, і він менше розмазується по тертці. Поки сир охолоджується, підготуйте решту продуктів – так зручніше готувати.
Якщо нарізаний огірок пустив багато розсолу, злийте зайву рідину перед змішуванням. Інакше заправка стане рідшою, а салат – менш густим. Це особливо важливо, якщо подаватимете його на тостах.
Додавайте майонез поступово: спочатку покладіть 1 ч. л., перемішайте й перевірте консистенцію. Другу ложку додайте, якщо хочете соковитішої страви. Перемішуйте обережно, щоб не розім’яти картоплю: у салаті мають залишитися невеликі шматочки.
З чим і як подавати
Для повсякденного столу подайте салат у невеликому салатнику або розкладіть порційно. Він пасуватиме до запеченого м’яса чи птиці як холодна закуска. Завдяки картоплі та яйцю його можна їсти й окремо – як простий перекус.
Салат також можна викласти на скибочки житнього хліба або підсушені тости. Готуйте такі бутерброди безпосередньо перед подаванням, щоб хліб не розмок від заправки.
Для святкового столу наповніть салатом тарталетки або викладіть невеликі порції на крекери. Не формуйте надто високих гірок: компактну закуску зручніше їсти, і начинка краще триматиметься на основі.
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