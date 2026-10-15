Без гель-лака и сложного дизайна: почему натуральный маникюр снова стал модным

Меньше расходов и больше свободы

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Гель-лак долгое время был одним из самых популярных способов сделать маникюр стойким. Но все больше женщин выбирают естественный вид ногтей – без плотного покрытия, сложного дизайна и регулярных походов в салон .

Причины не сводятся к моде. Как пишет Cosmopolitan, стоимость процедур, время на них, желание упростить уход и опасения за состояние ногтей заставляют пересматривать привычный бьюти-режим.

Меньше расходов и времени на уход

Гель-лак нужно регулярно обновлять. Когда ногти отрастают, покрытие приходится снимать или корректировать. Это означает новую запись к мастеру, расходы на процедуру и время на дорогу и сам маникюр.

Домашний уход дает больше свободы: ногти можно подпиливать самостоятельно, наносить обычный лак или оставлять без цветного покрытия. И не нужно подстраиваться под график салона.

Тем, кто привык делать маникюр каждые несколько недель, такая перемена поможет сократить регулярные расходы. В то же время все зависит от личных предпочтений: домашний маникюр тоже требует инструментов, средств и времени.

Домашний маникюр

Почему возникают проблемы с ногтями

Еще одна причина пересмотреть привычный уход – состояние ногтевой пластины после длительного использования гелевого покрытия. Гель-лак может вызывать ломкость, расслоение и трещины на ногтях.

Проблемы могут возникнуть из-за агрессивного снятия покрытия, спиливания верхнего слоя ногтя или самостоятельного отрывания геля. У некоторых людей аллергическую реакцию вызывают компоненты средств для гелевого маникюра.

Гель-лак не обязательно приводит к повреждениям в каждом случае. Значение имеют техника нанесения, способ снятия и индивидуальная чувствительность.

Если ногти стали ломкими или начали расслаиваться, дерматологи советуют сделать перерыв в использовании покрытия, регулярно увлажнять ногти и кутикулу и не сдирать остатки материала самостоятельно.

Тонкие и ломкие ногти после снятия покрытия

Натуральный маникюр – это тоже уход

Отказаться от гель-лака – не значит оставить ногти без внимания. Натуральный маникюр – это аккуратная форма, ухоженная кутикула и увлажненная кожа рук.

Достаточно подпиливать ногти, пользоваться кремом для рук и маслом для кутикулы. По желанию можно нанести прозрачный лак, средство с легким оттенком или обычное декоративное покрытие, которое высыхает на воздухе.

Так руки будут выглядеть ухоженно без использования гелевых материалов. Но такой подход не гарантирует быстрого восстановления поврежденных ногтей: ногтевая пластина должна отрасти, а на это нужно время.

Инструменты для домашнего маникюра