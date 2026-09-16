Маникюрные салоны больше не нужны? Какая дешевая альтернатива теперь в моде

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Для аккуратного маникюра уже необязательно несколько часов проводить в салоне и регулярно платить за коррекцию. Накладные ногти, которые раньше считались дешевой и не слишком надежной заменой профессиональному покрытию, превратились в самостоятельный модный аксессуар.

О том, почему женщины все чаще выбирают готовые наборы ногтей, рассказывает Marie Claire. Издание называет накладные ногти главным модным бьюти-аксессуаром 2026 года.

Больше не выглядят дешевой подделкой

Первые массовые наборы накладных ногтей появились еще в 1970-х годах. Они были толстыми, неестественными и часто отклеивались в самый неподходящий момент. Кроме того, подобрать типсы по ширине ногтевой пластины было непросто.

Современные варианты заметно отличаются от своих предшественников. Производители изменили форму, изгиб и толщину накладок, благодаря чему они плотнее прилегают к натуральным ногтям. В одной упаковке может находиться несколько десятков типсов разных размеров, пилочка, палочка для кутикулы и клей.

Доступны не только однотонные наборы, но и готовый французский маникюр, хромированные покрытия, объемный декор и рисунки, на создание которых мастер потратил бы несколько часов.

Накладные ногти. Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Ногти теперь подбирают к одежде

Сооснователь специализированного магазина и салона "Ready, Ready" Дэвид Лин Зе Ин сравнил современные накладные ногти с готовой одеждой, украшениями или помадой. Их выбирают под конкретный образ, событие или настроение, а затем меняют на другой комплект.

Некоторые женщины собирают целый "ногтевой гардероб" и берут несколько наборов в поездки. Типсы, закрепленные специальными клеевыми вкладками, можно аккуратно снять, положить в коробку и использовать повторно.

Таким образом, маникюр перестает быть покрытием, которое приходится носить три-четыре недели. Сегодня ногти могут стать сменным аксессуаром — примерно таким же, как серьги или кольца.

Почему накладные ногти стали популярнее

Главные преимущества такой альтернативы — экономия времени и денег. Если салонный маникюр в США может стоить около 120 долларов, цены на готовые массовые наборы, приведенные Marie Claire, начинаются примерно с 9–18 долларов.

В Украине цена на салонный маникюр стартует от 800 грн. Что касается накладных ногтей, на Notino Украина сейчас представлены наборы KISS imPRESS — бренда, упомянутого Marie Claire среди ведущих производителей этой категории.

Комплект из 30 ногтей разных размеров стоит около 350–450 гривен, а для некоторых моделей не требуется отдельный клей. Более дешевые безымянные наборы также широко представлены на маркетплейсах, однако их качество может заметно отличаться.

Накладные ногти. Фото: Скриншот

Для их нанесения не требуется записываться к мастеру и ждать несколько часов. Кроме того, накладные ногти не нужно корректировать по мере отрастания. Комплект можно снять, когда он надоест или перестанет подходить к образу.

Правда, не все подобные изделия остаются бюджетными. Наборы ручной работы с индивидуальной росписью и точной подгонкой могут стоить 58–82 доллара и дороже. Однако даже их часто используют повторно.

Это уже не мимолетное увлечение

По данным Circana за 2025 год, искусственные ногти росли быстрее остальных категорий товаров для маникюра, а объем их продаж впервые превысил продажи традиционного лака.

Мировой рынок накладных ногтей в 2024 году оценивался в 738 миллионов долларов. Ожидается, что к концу десятилетия он превысит миллиард долларов. Одной из причин роста называют спрос на быстрые домашние альтернативы салонному маникюру.

Полностью услуги мастеров накладные ногти, конечно, не вытеснят. Однако теперь их выбирают не только тогда, когда нет денег или времени на салон. Из временной уловки они превратились в полноценный аксессуар, позволяющий менять маникюр так же часто, как одежду.

Напомним, перламутровый лак, который когда-то ассоциировался с маникюром наших бабушек, возвращается на кончики пальцев — и теперь выглядит гораздо современнее.