Без гель-лаку і складного дизайну: чому натуральний манікюр знову став модним

Менше витрат і більше свободи

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Гель-лак довго був одним із найпопулярніших способів зробити манікюр стійким. Та дедалі більше жінок обирають натуральний вигляд нігтів – без щільного покриття, складного дизайну й регулярних походів до салону.

Причини не зводяться до моди. Як пише Сosmopolitan, вартість процедур, час на них, бажання спростити догляд і побоювання за стан нігтів змушують переглядати звичний б’юті-режим.

Менше витрат і часу на догляд

Гель-лак потрібно регулярно оновлювати. Коли нігті відростають, покриття доводиться знімати або коригувати. Це означає новий запис до майстра, витрати на процедуру й час на дорогу та сам манікюр.

Домашній догляд дає більше свободи: нігті можна підпилювати самостійно, наносити звичайний лак або залишати без кольорового покриття. І не треба підлаштовуватися під графік салону.

Тим, хто звик робити манікюр кожні кілька тижнів, така зміна допоможе скоротити регулярні витрати. Водночас усе залежить від особистих уподобань: домашній манікюр теж потребує інструментів, засобів і часу.

Домашній манікюр

Чому виникають проблеми з нігтями

Ще одна причина переглянути звичний догляд – стан нігтьової пластини після тривалого використання гелевого покриття. Гель-лак може спричиняти ламкість, розшарування та тріщини нігтів.

Проблеми можуть виникнути через агресивне зняття покриття, спилювання верхнього шару нігтя або самостійне відривання гелю. У деяких людей алергічну реакцію спричиняють компоненти засобів для гелевого манікюру.

Гель-лак не обов'язково призводить до пошкоджень у кожному випадку. Значення мають техніка нанесення, спосіб зняття та індивідуальна чутливість.

Якщо нігті стали ламкими або почали шаруватися, дерматологи радять зробити перерву в покритті, регулярно зволожувати нігті й кутикулу та не здирати залишки матеріалу самостійно.

Тонкі та ламкі нігті після зняття покриття

Натуральний манікюр – це теж догляд

Відмовитися від гель-лаку – не означає залишити нігті без уваги. Натуральний манікюр – це акуратна форма, доглянута кутикула та зволожена шкіра рук.

Достатньо підпилювати нігті, користуватися кремом для рук та олійкою для кутикули. За бажанням можна нанести прозорий лак, засіб із легким відтінком або звичайне декоративне покриття, яке висихає на повітрі.

Так руки матимуть охайний вигляд без використання гелевих матеріалів. Та цей підхід не гарантує швидкого відновлення пошкоджених нігтів: нігтьова пластина має відрости, а на це потрібен час.

Інструменти для домашнього манікюру

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