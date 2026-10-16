Есть долги? С 23 октября исполнителям будет проще находить ваши счета

Исполнители будут получать данные в электронном виде, а ежемесячно доступная сумма составит до двух минимальных зарплат.

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С 23 октября 2026 года в полном объёме вступит в силу закон №4833-IX. Он переводит поиск счетов и взыскание долгов в цифровой формат.

Как объясняет Национальная ассоциация адвокатов Украины, электронное взаимодействие позволит исполнителям быстрее получать информацию о средствах должников.

Все банки должны подключиться к Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП). К системе также подключат других поставщиков финансовых и платёжных услуг. Через неё исполнители будут получать данные о счетах, электронных кошельках, движении средств и назначении платежей. Если взыскатель укажет счета должника в заявлении, исполнитель арестует их уже при открытии производства.

Исполнитель будет проверять счета не реже одного раза в две недели, а недвижимость и автомобили – раз в три месяца. Банк будет сообщать исполнительной службе об открытии нового счёта должника в день его открытия.

Даже если счёт арестуют, человек сможет ежемесячно пользоваться суммой до двух минимальных зарплат. Сейчас это 17 294 грн при минимальной зарплате 8647 грн. Банк не будет списывать деньги самостоятельно: взыскание будет происходить в рамках открытого исполнительного производства по решению государственного или частного исполнителя.

Если сумма взыскания не превышает 10 минимальных зарплат, арест снимут автоматически, а должника исключат из Единого реестра должников. После полной оплаты на соответствующий счёт исполнительной службы или частного исполнителя ограничения снимут не позднее следующего дня.

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