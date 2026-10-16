Маєте борги? З 23 жовтня виконавцям буде простіше знаходити ваші рахунки

Виконавці отримуватимуть дані електронно, а щомісячна доступна сума становитиме до двох мінімальних зарплат

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Із 23 жовтня 2026 року повністю набере чинності закон №4833-IX. Він переводить пошук рахунків і стягнення боргів у цифровий формат.

Як пояснює Національна асоціація адвокатів України, електронна взаємодія дасть виконавцям змогу швидше отримувати інформацію про кошти боржників.

Усі банки мають під'єднатися до Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП). До системи також долучать інших надавачів фінансових і платіжних послуг. Виконавці отримуватимуть через неї дані про рахунки, електронні гаманці, рух коштів і призначення платежів. Якщо стягувач зазначив рахунки боржника в заяві, виконавець арештує їх уже під час відкриття провадження.

Рахунки виконавець перевірятиме щонайменше раз на два тижні, а нерухомість і автомобілі – раз на три місяці. Банк повідомлятиме виконавчу службу про новий рахунок боржника в день його відкриття.

Навіть якщо рахунок арештують, людина зможе щомісяця користуватися сумою до двох мінімальних зарплат. Наразі це 17 294 грн за мінімальної зарплати 8647 грн. Банк не списуватиме гроші самостійно: стягнення відбуватиметься в межах відкритого виконавчого провадження за рішенням державного або приватного виконавця.

Якщо сума стягнення не перевищує 10 мінімальних зарплат, арешт знімуть автоматично, а боржника виключать з Єдиного реєстру боржників. Після повної сплати на відповідний рахунок виконавчої служби або приватного виконавця обмеження знімуть не пізніше наступного дня.

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Раніше "Телеграф" також розповідав, як законно списати частину комунального боргу, отриманого у спадок, якщо сума сягає кількох тисяч гривень.