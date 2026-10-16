"Путешественница во времени": в "АТБ" женщина с необычной шапкой делала покупки (фото)

Сине-белый головной убор с надписью "ВЫБОР" вызвал ироничную реакцию в Threads

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В магазине "АТБ" заметили женщину в синей тканевой шапке с агитационным принтом президентской кампании 2004 года. Необычный аксессуар сразу привлёк внимание других покупателей.

Пользователь Threads Сергей Мельничук под ником s_melnychuk обратил внимание на головной убор и назвал женщину путешественницей во времени. Её шапка напомнила о политической кампании, которая проходила более двух десятилетий назад.

Агитационная символика выборов 2004 года неожиданно появилась в супермаркете

"Встретил в @atb.market.official путешественницу во времени. Чуть не расплакался", – иронично подписал увиденное мужчина.

Что это за шапка?

По форме шапка напоминает бандану или хирургический колпак. На ткани повторяются слово "ВЫБОР" и цифры "2004", а сам принт выполнен в сине-белых цветах. Именно эти надписи связывают обычную на вид вещь с давней избирательной кампанией.

Такой головной убор относится к предвыборной символике Виктора Януковича на президентских выборах в Украине в 2004 году. В его кампании использовали слоган и символику "Выбор 2004" в сине-белой гамме.

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