"Мандрівниця в часі": в "АТБ" жінка з незвичайною шапкою робила покупки (фото)

Синьо-білий головний убір із написом "ВИБІР" викликав іронічну реакцію в Threads

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У магазині "АТБ" помітили жінку в синій тканинній шапці з агітаційним принтом президентської кампанії 2004 року. Незвичний аксесуар одразу привернув увагу інших покупців.

Користувач Threads Сергій Мельничук під ніком s_melnychuk звернув увагу на головний убір і назвав жінку мандрівницею в часі. Її шапка нагадувала про політичну кампанію, що відбулася понад два десятиліття тому.

Агітаційна символіка виборів 2004 року несподівано з’явилася в супермаркеті

"Зустрів в @atb.market.official мандрівницю в часі. Чуть не сплакнув", – іронічно підписав побачене чоловік.

Що це за шапка?

Шапка за формою нагадує бандану або хірургічний ковпак. На тканині повторюються слово "ВИБІР" та цифри "2004", а сам принт виконаний у синьо-білих кольорах. Саме ці написи пов’язують звичайну на вигляд річ із давньою виборчою кампанією.

Такий головний убір належить до передвиборчої символіки Віктора Януковича на президентських виборах в Україні 2004 року. У його кампанії використовували слоган і символіку "Вибір 2004" у синьо-білій гамі.

Раніше "Телеграф" також розповідав, як мережа магазинів "Аврора" здивувала покупців надзвичайно низькою ціною на вермішель, яка нагадала про часи Кучми.