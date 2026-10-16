Недорогий, простий в керуванні та місткий: який автомобіль буде зручним для бабусь
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Зрозуміле керування, місце для покупок і версії з автоматом роблять модель практичним варіантом для щоденних поїздок
Dacia Sandero може стати практичним вибором для бабусь, які шукають доступне авто для щоденних поїздок. Модель має зрозуміле керування та достатньо простору для покупок і особистих речей.
В Україні вживані Dacia Sandero продають за ціною від 1 800 до 8 500 доларів. Вартість залежить від року випуску, покоління автомобіля та його технічного стану. Детальніше про це авто написали в carwow.
Плюси: простота та практичність на щодень
Головний плюс Sandero – зрозуміле керування. Це важливо для водійок, які цінують простоту й хочуть зосередитися на дорозі. Такий автомобіль відповідає запиту на практичний транспорт для звичних маршрутів і щоденних справ.
Місця достатньо для покупок і повсякденних речей. Для бабусь, яким потрібна машина для поїздок до магазину та інших побутових потреб, це один із головних аргументів на користь моделі.
У Sandero також є версії з автоматичною коробкою передач. Вони підійдуть тим, хто не хоче перемикати передачі вручну. Ще одна перевага – доступний ціновий поріг на вторинному ринку: модель можна розглядати за обмеженого бюджету.
Скільки коштує вживана Dacia Sandero в Україні
Медіанна ціна Dacia Sandero на RST – близько $4 900. Для першого покоління 2008–2012 років орієнтовний діапазон становить від $1 800 до $5 750.
Як приклад місцевих пропозицій: у Харкові автомобілі 2009–2013 років коштують у межах $3 200–$7 200. Різниця залежить від пробігу та стану авто.
Dacia Sandero другого покоління та версії Stepway пропонують від $4 000 до $8 500 і вище.
Як повідомляв "Телеграф", за ціновими даними, для пенсіонерів можна розглядати й інші бюджетні варіанти автомобілів.