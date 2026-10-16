Недорогий, простий в керуванні та місткий: який автомобіль буде зручним для бабусь

Зрозуміле керування, місце для покупок і версії з автоматом роблять модель практичним варіантом для щоденних поїздок

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Dacia Sandero може стати практичним вибором для бабусь, які шукають доступне авто для щоденних поїздок. Модель має зрозуміле керування та достатньо простору для покупок і особистих речей.

В Україні вживані Dacia Sandero продають за ціною від 1 800 до 8 500 доларів. Вартість залежить від року випуску, покоління автомобіля та його технічного стану. Детальніше про це авто написали в carwow.

Плюси: простота та практичність на щодень

Головний плюс Sandero – зрозуміле керування. Це важливо для водійок, які цінують простоту й хочуть зосередитися на дорозі. Такий автомобіль відповідає запиту на практичний транспорт для звичних маршрутів і щоденних справ.

Місця достатньо для покупок і повсякденних речей. Для бабусь, яким потрібна машина для поїздок до магазину та інших побутових потреб, це один із головних аргументів на користь моделі.

У Sandero також є версії з автоматичною коробкою передач. Вони підійдуть тим, хто не хоче перемикати передачі вручну. Ще одна перевага – доступний ціновий поріг на вторинному ринку: модель можна розглядати за обмеженого бюджету.

Скільки коштує вживана Dacia Sandero в Україні

Медіанна ціна Dacia Sandero на RST – близько $4 900. Для першого покоління 2008–2012 років орієнтовний діапазон становить від $1 800 до $5 750.

Як приклад місцевих пропозицій: у Харкові автомобілі 2009–2013 років коштують у межах $3 200–$7 200. Різниця залежить від пробігу та стану авто.

Dacia Sandero другого покоління та версії Stepway пропонують від $4 000 до $8 500 і вище.

Як повідомляв "Телеграф", за ціновими даними, для пенсіонерів можна розглядати й інші бюджетні варіанти автомобілів.