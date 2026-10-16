Не выбрасывайте старый свитер: как сделать из него теплые домашние тапочки
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Понадобятся только игла, нить и шлепки
Если во время разбора гардероба вы нашли старый растянутый свитер, не спешите его выбрасывать. Из него можно сделать теплые домашние тапочки, которые пригодятся в холодное время года.
"Телеграф" расскажет, как дать старому свитеру новую жизнь с помощью иголки, нитки и обычных домашних шлепанцев.
Что понадобится для переделки
Для работы подготовьте старый свитер, пару домашних шлепанцев, иголку, нитку и ножницы. Лучше всего подойдет свитер из мягкого трикотажа, а его рукав должен быть достаточно широким, чтобы закрыть верхнюю часть обуви.
Как сделать теплые тапочки из старого свитера
Сначала отрежьте рукав свитера и натяните его на переднюю часть шлепанца.
Расправьте ткань по верху обуви, а нижний край заверните под подошву, чтобы материал охватывал тапочек и не собирался складками.
Теперь переверните обувь и соедините края ткани иголкой с ниткой. Сшивайте их потайным швом, поочередно подхватывая материал слева и справа.
Когда дойдете до конца, затяните нить, завяжите узелок и обрежьте лишнее. Остается только расправить ткань – и домашние тапочки готовы.
Перед тем как обувать тапочки, проверьте, хорошо ли держится ткань и не свисает ли она снизу. Она не должна цепляться за пол, чтобы вы не споткнулись и не поскользнулись.
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