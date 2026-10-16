Не выбрасывайте старый свитер: как сделать из него теплые домашние тапочки

Понадобятся только игла, нить и шлепки

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Если во время разбора гардероба вы нашли старый растянутый свитер, не спешите его выбрасывать. Из него можно сделать теплые домашние тапочки, которые пригодятся в холодное время года.

"Телеграф" расскажет, как дать старому свитеру новую жизнь с помощью иголки, нитки и обычных домашних шлепанцев.

Что понадобится для переделки

Для работы подготовьте старый свитер, пару домашних шлепанцев, иголку, нитку и ножницы. Лучше всего подойдет свитер из мягкого трикотажа, а его рукав должен быть достаточно широким, чтобы закрыть верхнюю часть обуви.

Как сделать теплые тапочки из старого свитера

Сначала отрежьте рукав свитера и натяните его на переднюю часть шлепанца.

Отрежьте рукав и натяните на шлепанец

Расправьте ткань по верху обуви, а нижний край заверните под подошву, чтобы материал охватывал тапочек и не собирался складками.

Расправьте ткань

Теперь переверните обувь и соедините края ткани иголкой с ниткой. Сшивайте их потайным швом, поочередно подхватывая материал слева и справа.

Сшивайте края потайным швом

Когда дойдете до конца, затяните нить, завяжите узелок и обрежьте лишнее. Остается только расправить ткань – и домашние тапочки готовы.

Готовые тапочки

Перед тем как обувать тапочки, проверьте, хорошо ли держится ткань и не свисает ли она снизу. Она не должна цепляться за пол, чтобы вы не споткнулись и не поскользнулись.