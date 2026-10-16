Не викидайте старий светр: як зробити з нього теплі домашні капці

Знадобляться лише голка, нитка та шльопанці

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Якщо під час розбирання гардероба ви знайшли старий розтягнутий светр не поспішайте його викидати. З нього можна зробити теплі домашні капці, які стануть у пригоді в холодну пору року.

"Телеграф" розповість, як дати старому светру нове життя за допомогою голки, нитки та звичайних домашніх шльопанців.

Що знадобиться для переробки

Для роботи підготуйте старий светр, пару домашніх шльопанців, голку, нитку та ножиці. Найкраще підійде светр із м’якого трикотажу, а його рукав має бути достатньо широким, щоб закрити верхню частину взуття.

Як зробити теплі капці зі старого светра

Спочатку відріжте рукав светра та натягніть його на передню частину шльопанця.

Відріжте рукав і натягніть на шльопанець

Розправте тканину по верху взуття, а нижній край загорніть під підошву, щоб матеріал охоплював взуття і не збирався складками.

Розправте тканину

Тепер переверніть взуття та з'єднайте краї тканини голкою з ниткою. Зшивайте їх потайним швом, почергово підхоплюючи матеріал зліва та справа.

Зшивайте краї потайним швом

Коли дійдете до кінця, затягніть нитку, зав'яжіть вузлик і обріжте зайве. Залишиться лише розправити тканину — і домашні капці готові.

Готові капці

Перед тим як взувати капці, перевірте, чи добре тримається тканина і чи не звисає вона знизу. Вона не повинна чіплятися за підлогу, щоб ви не спіткнулися й не послизнулися.

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