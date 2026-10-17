Не мусор, а находка: 5 способов дать старой разделочной доске вторую жизнь

Из деревянной основы можно сделать много чего полезного

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Старая деревянная разделочная доска может пригодиться дома, даже если продукты на ней уже не режут. Если древесина ещё прочная, из неё получится полезный аксессуар.

Понадобятся наждачная бумага, краска, шурупы и крепления. Об этом пишет Los Andes.

Ключница с карманом для писем

В прихожей доска может стать настенной ключницей: внизу будут металлические крючки, а сверху – небольшой карман для конвертов и других мелочей. Для работы понадобятся мелкая наждачная бумага, краска или лак, короткие шурупы, дрель и крепление для стены.

Сначала отшлифуйте дерево, убрав шероховатости и остатки старого покрытия. Сотрите пыль и покройте доску краской или лаком. В нижней части отметьте места для трёх-четырёх крючков и прикрутите их шурупами.

Выше прикрепите небольшой карман из кожи или дерева для писем. Готовую ключницу повесьте на стену с помощью подходящего крепления. Так ключи, конверты и мелкие предметы будут храниться в одном месте.

Старую деревянную доску можно превратить в удобную ключницу с карманом для писем/Фото ИИ

Подставка для книги рецептов или планшета

Для кухни подойдёт наклонная подставка: рецепт будет перед глазами во время готовки. Кроме доски, нужны тонкая деревянная планка, складная ножка или треугольная опора, короткие шурупы, дрель, наждачная бумага и лак.

Отшлифуйте доску и очистите поверхность. Спереди внизу прикрутите планку – она станет бортиком и не даст книге или планшету соскользнуть. С обратной стороны установите складную ножку или треугольную опору.

Проверьте наклон: текст должно быть удобно читать. Затем нанесите защитное покрытие и оставьте подставку сохнуть на срок, указанный в инструкции к средству.

Подставка для книги рецептов или планшета/Фото ИИ

Доска для списка покупок и напоминаний

Деревянную основу можно превратить в доску для записей с помощью специальной краски для меловых досок. На ней удобно писать список покупок, напоминания и домашние задачи. Также понадобятся кисть или небольшой валик, джутовый шнур, маленький металлический зажим и мел.

Слегка обработайте поверхность мелкой наждачной бумагой и сотрите пыль чистой тканью. Нанесите первый слой краски и дождитесь, пока он высохнет. Затем добавьте столько слоёв, сколько рекомендует производитель.

Проденьте джутовый шнур в отверстие для ручки, чтобы повесить доску. Прикрепите небольшой зажим для мела. Начинайте писать, когда покрытие полностью затвердеет – срок указан производителем.

Поднос с ручками/Фото ИИ

Поднос с ручками или полка для специй

Для подноса подойдёт прочная доска без глубоких трещин, плесени и повреждённых участков. Вымойте её водой с моющим средством, ополосните и полностью высушите. Обработайте поверхность и края наждачной бумагой разной зернистости, уберите все шероховатости и сотрите пыль.

Отметьте места для двух металлических или кожаных ручек, просверлите направляющие отверстия и прикрепите ручки подходящими короткими шурупами. Выбирайте покрытие с учётом того, как будете использовать поднос, и выдержите необходимое время для высыхания. При необходимости используйте минеральное масло для кухонной утвари. На таком подносе можно подать чашки, мате или небольшие ёмкости.

Полка для специй/Фото ИИ

Широкую доску можно приспособить под полку для специй, банок или маленьких горшков с растениями. Для этого нужны два металлических Г-образных кронштейна, шурупы и дюбели для выбранного типа стены, дрель, уровень и карандаш. Сначала отшлифуйте дерево, очистите его и нанесите защитное средство, подходящее для помещения.

Отметьте на стене места для креплений и проверьте отметки уровнем. Просверлите отверстия, вставьте дюбели и прикрутите кронштейны. Закрепите на них доску и проверьте, насколько надёжно держится конструкция, прежде чем ставить на неё предметы.

Зображення/Фото ИИ

Как сообщал "Телеграф", желобок на разделочной доске собирает сок сырых продуктов и не даёт ему растекаться по столу, где могут лежать другие ингредиенты. Подробнее – о назначении желобка. Но канавка занимает часть рабочей поверхности, поэтому на маленькой доске заметно уменьшает место для нарезки.