Где в квартире разместить аккумулятор и инвертор, чтобы не сгореть: важные советы от ГСЧС

Для оборудования нужна устойчивая негорючая поверхность, вдали от воды, источников тепла и прямых солнечных лучей

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предложила проверить, знаете ли вы, где безопасно разместить аккумуляторы и инверторы в квартире или частном доме. Этой теме посвятили викторину с известным украинским музыкантом Фаготом (Олегом Михайлютой).

Видео опубликовали на странице ГСЧС Украины в Facebook. В ведомстве напоминают: устанавливать это оборудование в ванной категорически нельзя.

"Где в квартире или доме безопасно разместить аккумулятор и инвертор? Сыграйте в викторину с Фаготом!" – написали в ГСЧС Украины под видео.

Когда оборудование можно поставить в коридоре

Аккумулятор и инвертор можно разместить в коридоре, если соблюсти несколько условий. Помещение должно хорошо проветриваться, а рядом с оборудованием не должно быть легковоспламеняющихся предметов.

"Можно, если коридор хорошо вентилируется, там нет ничего легковоспламеняющегося, не носятся дети, и оборудование не мешает эвакуации", – озвучил рекомендации ГСЧС Фагот.

Установить оборудование нужно на устойчивую негорючую поверхность. Картонная коробка в качестве подставки не подойдёт.

Почему не подходят кухня возле духовки и ванная

Ставить аккумулятор и инвертор возле духовки нельзя: высокая температура может повредить оборудование. Ванная тоже не подходит из-за риска контакта с водой.

"Сверху на холодильнике? На высоте или под прямыми солнечными лучами – не годится", – подчеркнули в ГСЧС.

Готовясь к сложной зиме, многие украинцы уже присматриваются к альтернативным источникам энергоснабжения. Среди популярных решений для квартир – инверторы и зарядные станции. Что же лучше выбрать для квартиры.